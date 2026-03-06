PAN Gelar Pasar Murah, Mudik Gratis hingga Berbagi THR Selama Ramadan

Ilustrasi(Dok Istimewa)

FRAKSI Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial selama bulan Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026. Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa pelaksanaan program tersebut merupakan arahan dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Ia menambahkan, seluruh anggota Fraksi PAN diminta untuk turun langsung ke masyarakat guna memberikan bantuan dan dukungan selama bulan Ramadan.

"Jadi arahan dari Ketua Umum, kami anggota DPR RI Fraksi PAN diminta untuk turun langsung membantu masyarakat khususnya di bulan suci Ramadan," ujar Putri melalui keterangannya, Jumat (6/3/2026).

Salah satu program sosial yang dijalankan oleh Fraksi PAN selama bulan Ramadan adalah program PANsar Murah Ramadhan. Program ini berupa kegiatan tebus murah kebutuhan pokok atau sembako yang diselenggarakan secara nasional sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat.

"Ada beberapa program yang pertama program PANsar Murah Ramadan, yaitu tebus murah sembako yang dilakukan nasional dari Aceh sampai Papua. Saat ini masih terus berlangsung, sudah ribuan paket sembako yang dibagikan oleh seluruh anggota DPR RI Fraksi PAN," paparnya.

Selain itu, Fraksi PAN juga menyiapkan program mudik gratis bagi masyarakat yang hendak pulang ke kampung halaman menjelang Hari Raya Idulfitri. Program yang diberi nama Mudik Ceria PAN 2026 tersebut dijadwalkan gelombang pertama mulai 8 Maret 2026 dan gelombang ke dua Minggu, 15 Maret 2026.

"Nanti Insyaallah 8 Maret gelombang pertama mudik menggunakan Kereta dan tanggal 15 Maret untuk gelombang dua menggunakan bus. Jadi nanti akan memberangkatkan kurang lebih ada 3.000 kuota, baik lewat bus lalu juga lewat kereta api, 8 provinsi, 29 kabupaten/kota. Nah, nanti semua biayanya akan ditanggung oleh Fraksi PAN DPR RI," jelas Putri.

Fraksi PAN turut menyalurkan paket sembako kepada para pekerja di lingkungan parlemen. Sebanyak 1.100 paket sembako disiapkan dan dibagikan bersama makanan rendang kepada sejumlah pekerja di DPR RI, mulai dari petugas pengamanan dalam (Pamdal), petugas kebersihan, hingga staf.

"Alhamdulillah hari ini kami rutin dari tahun ke tahun menyelenggarakan kegiatan berbagi di bulan suci Ramadan. Hari ini kurang lebih ada 1.100 paket sembako, ada bagi-bagi rendang juga dari Fraksi PAN DPR RI kepada seluruh keluarga besar yang bekerja di lingkungan DPR RI," kata Putri. (H-2)