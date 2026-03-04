Beras di Tasikmalaya masih Tinggi meski Ada Pasar Murah SPHP

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
UPAYA Pemerintah Kota Tasikmalaya menggelar Pasar Murah Rakyat melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan harga. Hingga Selasa (3/3), harga beras premium dan berbagai komoditas sayuran di Tasikmalaya terpantau masih tinggi dan dikeluhkan masyarakat.
Beras SPHP yang disediakan pemerintah daerah bersama Bulog tersebut dibanderol seharga Rp57.500 per kemasan 5 kilogram. Namun, fakta di lapangan menunjukkan harga beras premium di tingkat pengecer atau warung warga masih tertahan di angka Rp17.000 per kilogram, sementara di pasar tradisional dijual Rp14.000 per kilogram.
Janah, 32, warga Kampung Bojongnangka, Kelurahan Sukamenak, Kecamatan Purbaratu, mengatakan kenaikan harga beras yang terjadi secara persisten sejak tahun 2023 hingga 2026 menjadi beban berat bagi masyarakat. Apalagi, beras kualitas medium yang biasanya mudah didapat kini mulai mengalami kelangkaan.
"Kami baru kali ini membeli beras murah dari Bulog seharga Rp57.500 per 5 kg. Sebelumnya selalu membeli di warung kualitas premium seharga Rp17 ribu per kg. Kenaikan beras ini membuat beban kebutuhan lain ikut merangkak naik," ujar Janah saat ditemui di lokasi Gerakan Pangan Murah (GPM) Kecamatan Purbaratu, Selasa (3/3).
Kondisi sulit juga dirasakan Titik, 60, warga Singaparna. Untuk mendapatkan satu kupon beras murah, ia terpaksa mengantre sejak pukul 08.00 WIB. Meski permintaan tinggi, pemerintah membatasi pembelian hanya satu kantong per orang.
"Kenaikan beras sekarang terasa karena banyak kebijakan yang tidak tepat sasaran. Apalagi mau masuk bulan Ramadan, kebutuhan pokok naik luar biasa. Bagi rakyat, yang penting harga murah dan stoknya ada, tidak perlu mahal," tutur Titik.
Selain beras, lonjakan paling drastis terjadi pada komoditas jamur dan cabai domba. Harga jamur yang pada awal menjelang Ramadan masih di angka Rp14.000 kini melonjak hingga Rp32.000 per kilogram.
Untuk menjaga daya beli konsumen yang terus menurun, para pedagang di pasar tradisional terpaksa menyiasati penjualan dengan cara mengemas sayuran dalam ukuran kecil atau paket hemat. Sistem ini dinilai lebih terjangkau bagi pembeli meskipun secara nilai per kilogram harga tersebut tetap tinggi.
Meski pemerintah daerah terus berupaya melakukan intervensi melalui pasar murah, pantauan di beberapa titik menunjukkan tingkat kunjungan pembeli ke gerai GPM masih belum merata, padahal harga yang ditawarkan berada di bawah harga pasar reguler. (AD/E-4)
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved