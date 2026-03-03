Polres Subang Siap Melaksanakan Operasi Ketupat Lodaya 2026

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MENGHADAPI pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2026, Polres Subang melaksanakan Apel Pengecekan Kelengkapan Personel dan Kendaraan Dinas, di Lapangan Apel Polres Subang, Selasa (3/3).
Kapolres Subang Ajun Komisaris Besar Dony Eko Wicaksono menegaskan apel ini merupakan langkah awal untuk memastikan seluruh sarana prasarana serta kesiapan personel benar-benar optimal dalam menghadapi Operasi Ketupat Lodaya 2026.
“Apel ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi bentuk kesiapan nyata kita dalam menghadapi operasi kemanusiaan yang menjadi agenda nasional setiap tahunnya,” ungkapnya.
Dia menegskan keberhasilan Operasi Ketupat Lodaya sangat bergantung pada kesiapan kendaraan dinas sebagai sarana operasional serta kesiapan personel baik dari aspek fisik, administrasi, maupun kelengkapan perorangan.
Kepada seluruh jajaran, Dony meminta agar tidak ada kendaraan dinas yang diturunkan ke lapangan dalam kondisi tidak siap. Kendaraan dinas harus dalam kondisi prima dan dilengkapi peralatan penunjang operasional.
Selain itu, seluruh personel diingatkan untuk menggunakan seragam dinas sesuai ketentuan, melengkapi atribut secara benar, menjaga sikap tampang, serta mempersiapkan fisik dan mental. Pasalnya Operasi Ketupat merupakan rangkaian tugas jangka panjang yang membutuhkan stamina dan disiplin tinggi.
Dony menegaskan komitmennya untuk siap melaksanakan Operasi Ketupat Lodaya 2026 secara profesional, humanis, dan penuh tanggung jawab demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
