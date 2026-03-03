Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Polres Subang Siap Melaksanakan Operasi Ketupat Lodaya 2026

Reza Sunarya
03/3/2026 19:40
Polres Subang Siap Melaksanakan Operasi Ketupat Lodaya 2026
Kapolres Subang AKB Dony Eko Wicaksono memeriksa kondisi kendaraan patroli yang akan diterjunkan dalam Operasi Ketupat Lodaya 2026(MI/REZA SUNARYA)

MENGHADAPI pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2026, Polres Subang melaksanakan Apel Pengecekan Kelengkapan Personel dan Kendaraan Dinas, di Lapangan Apel Polres Subang, Selasa (3/3).

Kapolres Subang Ajun Komisaris Besar Dony Eko Wicaksono menegaskan apel ini merupakan langkah awal untuk memastikan seluruh sarana prasarana serta kesiapan personel benar-benar optimal dalam menghadapi Operasi Ketupat Lodaya 2026.

“Apel ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi bentuk kesiapan nyata kita dalam menghadapi operasi kemanusiaan yang menjadi agenda nasional setiap tahunnya,” ungkapnya.

Baca juga : Banjir di Pamanukan, Lansia dan Bayi Berhasil Dievakuasi

Dia menegskan keberhasilan Operasi Ketupat Lodaya sangat bergantung pada kesiapan kendaraan dinas sebagai sarana operasional serta kesiapan personel baik dari aspek fisik, administrasi, maupun kelengkapan perorangan.

Kepada seluruh jajaran, Dony meminta agar tidak ada kendaraan dinas yang diturunkan ke lapangan dalam kondisi tidak siap. Kendaraan dinas harus dalam kondisi prima dan dilengkapi peralatan penunjang operasional.

Selain itu, seluruh personel diingatkan untuk menggunakan seragam dinas sesuai ketentuan, melengkapi atribut secara benar, menjaga sikap tampang, serta mempersiapkan fisik dan mental. Pasalnya  Operasi Ketupat merupakan rangkaian tugas jangka panjang yang membutuhkan stamina dan disiplin tinggi.

Dony menegaskan komitmennya untuk siap melaksanakan Operasi Ketupat Lodaya 2026 secara profesional, humanis, dan penuh tanggung jawab demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

 



Editor : Sugeng
