KAI Daop 3 Cirebon Layani Program Motis, Ini Jadwalnya

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon siap melayani Program Motor Gratis atau Motis Angkutan Lebaran 2026.
Program Motor Gratis atau Motis Angkutan Lebaran 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Program Motis Angkutan Lebaran 2026 telah dibuka pendaftarannya mulai Minggu, 1 Maret hingga 29 Maret 2026. Waktu pelaksanaan pada arus mudik pada 13-19 Maret 2026 dan arus balik 24-30 Maret 2026
“Daop 3 Cirebon akan melayani motis tengah relasi Kampungbandan–Lempuyangan (2 PP) dan Motis Utara relasi Kampungbandan-Cepu (PP). Keduanya berhenti di Stasiun Cirebon Prujakan,” tutur Manajer Humas Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin, Senin (2/3).
Dia menjelaskan, program Motis merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung kelancaran arus mudik Lebaran, mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan raya, serta meningkatkan keselamatan pemudik yang menggunakan sepeda motor. Daop 3 Cirebon akan mendukung penuh kelancaran pelaksanaan program Motis di wilayahnya.
“Sepeda motor pemudik nantinya akan diangkut menggunakan gerbong kereta api, sedangkan pemiliknya dapat menikmati perjalanan di kereta penumpang ekonomi yang lebih aman dan nyaman,” tambahnya.
Syarat peserta
Dengan mengikuti program ini, masyarakat dapat tetap menggunakan sepeda motor di kampung halaman tanpa harus berkendara dengan menempuh jarak jauh yang tentu berisiko untuk keselamatan.
"Daop 3 Cirebon, siap mendukung penuh kelancaran pelaksanaan program Motis di wilayah Daop 3,” tutur Muhibbuddin.
Untuk itu, dia mengajak masyarakat memanfaatkan program Motis ini sebagai solusi mudik yang lebih aman, nyaman, dan efisien.
"Persyaratan pendaftaran Motis ini peserta tidak sedang terdaftar atau mengikuti program mudik gratis lainnya yang diselenggarakan pihak manapun," katanya.
Syarat lainnya adalah pemudik yang telah mendaftarkan diri di program motis wajib untuk mengikuti dan apabila mengundurkan atau membatalkan diri maka pemudik tidak dapat mengikuti program ini di tahun berikutnya. Selain itu peserta Motis harus memiliki KTP, Kartu Keluarga, SIM C, motor dengan kapasitas mesin maksimal 200 CC.
Kemudian satu motor dapat difasilitasi pembelian dua tiket penumpang dan satu tiket infant (anak umur di bawah 3 tahun) dengan persyaratan pembelian Tiket KA untuk peserta Motis adalah sesuai dengan nama peserta Motis yang terdaftar, penumpang kedua tercantum dalam kartu keluarga peserta yang terdaftar, tiket yang telah dibeli tidak dapat dibatalkan, diubah jadwal dan perubahan nama penumpang.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved