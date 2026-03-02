KAI Daop 3 Cirebon Layani Program Motis, Ini Jadwalnya

Petugas tengah mengatur sepeda motor yang akan dikirim melalui program Motis menggunakan kereta api.(MI/NURUL HIDAYAH)

PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon siap melayani Program Motor Gratis atau Motis Angkutan Lebaran 2026.

Program Motor Gratis atau Motis Angkutan Lebaran 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Program Motis Angkutan Lebaran 2026 telah dibuka pendaftarannya mulai Minggu, 1 Maret hingga 29 Maret 2026. Waktu pelaksanaan pada arus mudik pada 13-19 Maret 2026 dan arus balik 24-30 Maret 2026

“Daop 3 Cirebon akan melayani motis tengah relasi Kampungbandan–Lempuyangan (2 PP) dan Motis Utara relasi Kampungbandan-Cepu (PP). Keduanya berhenti di Stasiun Cirebon Prujakan,” tutur Manajer Humas Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin, Senin (2/3).

Dia menjelaskan, program Motis merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung kelancaran arus mudik Lebaran, mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan raya, serta meningkatkan keselamatan pemudik yang menggunakan sepeda motor. Daop 3 Cirebon akan mendukung penuh kelancaran pelaksanaan program Motis di wilayahnya.

“Sepeda motor pemudik nantinya akan diangkut menggunakan gerbong kereta api, sedangkan pemiliknya dapat menikmati perjalanan di kereta penumpang ekonomi yang lebih aman dan nyaman,” tambahnya.

Syarat peserta

Dengan mengikuti program ini, masyarakat dapat tetap menggunakan sepeda motor di kampung halaman tanpa harus berkendara dengan menempuh jarak jauh yang tentu berisiko untuk keselamatan.

"Daop 3 Cirebon, siap mendukung penuh kelancaran pelaksanaan program Motis di wilayah Daop 3,” tutur Muhibbuddin.

Untuk itu, dia mengajak masyarakat memanfaatkan program Motis ini sebagai solusi mudik yang lebih aman, nyaman, dan efisien.

"Persyaratan pendaftaran Motis ini peserta tidak sedang terdaftar atau mengikuti program mudik gratis lainnya yang diselenggarakan pihak manapun," katanya.

Syarat lainnya adalah pemudik yang telah mendaftarkan diri di program motis wajib untuk mengikuti dan apabila mengundurkan atau membatalkan diri maka pemudik tidak dapat mengikuti program ini di tahun berikutnya. Selain itu peserta Motis harus memiliki KTP, Kartu Keluarga, SIM C, motor dengan kapasitas mesin maksimal 200 CC.

Kemudian satu motor dapat difasilitasi pembelian dua tiket penumpang dan satu tiket infant (anak umur di bawah 3 tahun) dengan persyaratan pembelian Tiket KA untuk peserta Motis adalah sesuai dengan nama peserta Motis yang terdaftar, penumpang kedua tercantum dalam kartu keluarga peserta yang terdaftar, tiket yang telah dibeli tidak dapat dibatalkan, diubah jadwal dan perubahan nama penumpang.