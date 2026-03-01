Polda Jabar Pastikan Ruas Jalan Tol Beroperai Secara Fungsional saat Mudik dan Balik Lebaran

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
DIREKTORAT Lalu Lintas Polda Jabar memberi kepastian bahwa beberapa ruas jalan tol dirancang untuk beroperasi secara fungsional selama periode mudik dan arus balik Lebaran 2026. Skema itu disiapkan sebagai langkah antisipatif menghadapi lonjakan kendaraan yang setiap tahun meningkat signifikan.
Dirlantas Polda Jabar Kombes Raydian Kokrosono mengungkapkan, bahwa Tol Japek II Selatan penghubung Jakarta dan Cikampek termasuk jalur yang telah masuk dalam perencanaan pembukaan sementara tersebut. Jalur ini dinilai memiliki peran penting dalam menopang distribusi arus kendaraan, terutama ketika puncak arus balik mulai terjadi.
"Japek II Selatan, hasil pengecekan akhir pak Kakorlantas dan pak Kapolda bakal dibuka fungsional, utamanya ketika arus balik. Keberadaan jalur tambahan itu diharapkan dapat memecah konsentrasi kendaraan dari arah Jawa Tengah (Jateng) menuju Jakarta. Dengan adanya akses alternatif, beban lalu lintas tidak sepenuhnya bertumpu pada ruas utama sehingga kepadatan bisa ditekan,” paparnya, Sabtu (28/2).
Selain Japek II Selatan, Raydian menyebutkan bahwa Tol Bocimi Seksi 3 juga memiliki peluang untuk kembali difungsikan sementara. Ruas dengan panjang kurang lebih 6 kilometer tersebut menghubungkan Parungkuda sampai Karangtengah, yang selama ini kerap menjadi titik perhatian saat arus kendaraan meningkat.
"Ini untuk menghindari kepadatan di Pasar Cibadak baik mudik atau balik, meski demikian, pembukaan secara fungsional tidak bersifat permanen dan akan sangat bergantung pada kondisi di lapangan. Evaluasi dilakukan melalui traffic counting guna melihat intensitas kendaraan yang melintas, baik saat periode mudik maupun arus balik, jika memang diperlukan, nanti akan kami sesuaikan,” tambahnya,
Menurut Raydian, selain memfokuskan pengamanan pada sejumlah klaster rawan kepadatan, kepolisian juga tengah menyiapkan skema pembukaan ruas tol fungsional untuk mengurai kemacetan. Persiapan ini sudah berjalan sejak beberapa pekan terakhir, meliputi rapat koordinasi lintas sektoral, survei lapangan, hingga koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
Raydian memaparkan, secara nasional terdapat lima klaster pengamanan yang menjadi fokus pada Operasi Ketupat tahun ini. Kelima klaster tersebut meliputi jalur tol (termasuk Tol Trans Jawa), jalur arteri (khususnya jalur selatan Jabar), tempat wisata, tempat ibadah, serta lokasi penyeberangan seperti pelabuhan dan bandara. Kendati demikian, untuk wilayah hukum Polda Jabar, konsentrasi utama akan dititikberatkan pada tiga klaster rawan. Simulasi dan latihan rekayasa lalu lintas menjadi tahapan yang tidak boleh dilewatkan. Tujuannya agar seluruh personel di lapangan memiliki pemahaman yang seragam mengenai cara bertindak saat menghadapi situasi lonjakan kendaraan.
Tol Fungsional Situasional Sebagai upaya memecah potensi penumpukan kendaraan, Kami juga memastikan pembukaan sejumlah ruas tol secara fungsional. Dua ruas utama yang dipersiapkan adalah Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan dan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 3.
Berdasarkan hasil pengecekan terakhir yang dilakukan oleh Kakorlantas Polri dan Kapolda Jabar, Tol Japek II Selatan dipersiapkan secara khusus untuk menampung volume kendaraan saat arus balik berlangsung. Selain itu, Tol Bocimi Seksi 3 yang menghubungkan Parungkuda hingga Karangtengah sepanjang kurang lebih 6 kilometer, juga berpotensi untuk dioperasikan. Keberadaan jalur ini dinilai krusial untuk menghindari simpul kemacetan di kawasan Pasar Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
“Meskipun demikian, pemberlakuan tol fungsional ini akan bersifat situasional. Pihaknya akan mengacu pada data perhitungan volume kendaraan (traffic counting) di lapangan, baik saat arus mudik maupun arus balik.
"Kalau memang (volume kendaraan tinggi dan) diperlukan, nanti akan kita sesuaikan penggunaannya," tandasnya. (AN/E-4)
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved