Dana TKD Kota Tasikmalaya Turun Rp305 miliar, Sajian Rapat hanya Air Putih

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PEMERINTAH Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, harus menggali berbagai potensi unggulan terutama destinasi wisata dan membuka usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) guna menambah pendapatan asli daerah (PAD). Pasalnya dana transfer ke Daerah (TKD) berkurang mencapai Rp219 miliar dari pusat dan dari pemerintah provinsi Rp86 miliar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya, Apep Yosa Firmansyah mengatakan, dana transfer ke daerah (TKD) pada 2026 berkurang sebesar Rp 219 miliar. Sementara dari Pemerintah Provinsi Jabar Rp86 miliar tidak jadi turun. Total pengurangan dana mencapai Rp305 miliar.
Berkurangnya anggaran itu berdampak pada pembangunan di 10 kecamatan yang harus dihitung ulang.
"Biasanya APBD Kota Tasikmalaya berada di angka Rp1,7 triliun tapi di tahun 2026 menyusut dan tinggal sekitar Rp1,4 triliun atau turun Rp305 miliar. Penurunan anggaran itu bukan angka kecil, karena Pemerintah Kota Tasikmalaya harus menggerakkan pemerataan pembangunan di 10 kecamatan," katanya, Jumat (27/2).
Menurut dia, dipotongnya dana TKD tidak membuat pembangunan berhenti di tengah jalan. Pembangunan terus berlanjut, tapi langkahnya lebih pendek.
"Saat APBD 2026 disahkan keuangan daerah dalam kondisi defisit Rp50,78 miliar. Efisiensi dilakukan, di antaranya rapat tanpa snack dan cukup disediakan air putih saja," tandasnya.
Untuk saat ini, Pemkot Tasikmalaya harus berupaya menggali sumber PAD. Selain itu, pembangunan harus lebih selektif, dan belanja harus lebih cermat, sehingga berbagai program tetap bisa berjalan.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved