Becak Dilarang Beroperasi di Jalur Pantura selama Masa Mudik Lebaran, Kompensasi Disiapkan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KOMPENSASI untuk tukang becak yang beroperasi di jalur pantura akan disiapkan. Mereka diminta untuk tidak beroperasi selama pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2026.
Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menginstruksikan pelarangan operasional becak selama arus mudik dan balik Lebaran 2026. Menindaklanjuti instruksi tersebut, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, Mida Aftiyani memastikan sekalipun dilarang para tukang becak tidak akan dibiarkan kehilangan penghasilan tanpa solusi.
“Nanti ada kompensasi untuk abang-abang tukang becak,” tutur Mida, Kamis (26/2).
Dijelaskan Mida mereka kini mulai melakukan pendataan ulang agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Kami tengah melakukan verifikasi data calon penerima. Langkah ini kami lakukan untuk memastikan hanya tukang becak aktif dan memenuhi syarat yang masuk dalam daftar penerima kompensasi," tutur Mida.
Untuk proses verifikasi dilakukan secara ketat dengan melibatkan tenaga ahli. Salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi yakni melampirkan foto e-KTP serta foto becak milik pribadi.
“Foto dengan becaknya untuk meminimalisir potensi kecurangan di lapangan,” tutur Mida.
Sementara itu berdasarkan data tahun sebelumnya, jumlah tukang becak yang diajukan untuk menerima kompensasi mencapai 557 orang. Namun, angka tersebut belum menjadi data final karena masih menunggu hasil verifikasi dari pihak provinsi.
“Provinsi masih melakukan verifikasi. Kami di kabupaten hanya monitoring dan evaluasi. Ketentuan resmi dari provinsi juga masih kami tunggu,” katanya.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi untuk mengurangi potensi kemacetan di jalur-jalur padat kendaraan. “Larangan itu untuk meminimalisasi kepadatan lalu lintas. Untuk waktu mulai dan berakhirnya masih menunggu regulasi dari provinsi,” ujar Mida.
Selanjutnya pemerintah berharap kelancaran arus mudik di jalur pantura terjaga namun para tukang becak tetap mendapat perhatian melalui skema kompensasi yang sedang difinalisasi. (UL/E-4
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved