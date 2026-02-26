Polres Cianjur Wujudkan Mimpi Nenek Encih Hidup di Rumah Layak Huni

Kapolsek Pagelaran Inspektur Satu Budi Rustandi memimpin pengerjaan perbaikan rutilahu milik nenek Encih di Kampung Maga, Desa Pasirbaru, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur.(MI/BENNY BASTIANDY)

ENCIH adalah seorang perempuan lanjut usia (lansia) yang hidup sebatang kara. Lansia berusia hampir satu abad itu merupakan warga Kampung Maga, Desa Pasirbaru, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Kehidupannya memprihatinkan. Untuk menyambung hidup sehari-hari, Nenek Encih biasanya menjual pangan hasil bumi.

Bukan miliknya, tapi milik orang lain yang dititipkan kepada Nenek Encih untuk dijual. Dia hanya mengambil keuntungan sedikit dari hasil penjualan.

Beberapa hari lalu, Kapolres Cianjur Ajun Komisaris Besar Akhmad Alexander Yurikho Hadi dan jajaran menyambangi kediaman Nenek Encih. Di sana, Kapolres memberikan tali kasih sekaligus merencanakan memperbaiki bangunan rumah Nenek Encih yang dinilai tak layak huni.

Pada Rabu (25/2), jajaran Polres Cianjur dan Polsek Pagelaran, mulai melakukan bedah rumah nenek Encih. Dibantu warga setempat, upaya perbaikan rumah dilakukan secara bergotong royong.

Akhmad Alexander menuturkan, bantuan yang diberikan bagi nenek Encih, termasuk perbaikan rutilahu merupakan bentuk komitmen hadirnya Polri di tengah-tengah masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan.

"Nenek Encih merupakan satu di antara banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan kita. Di usianya yang sudah lanjut, nenek Encih bertahan hidup di tengah berbagai keterbatasan," kata Alexander, Kamis (26/2).

Polri, sebut dia, bergerak cepat membantunya. Pengerjaan perbaikan rutilahu nenek Encih dikomandoi Kapolsek Pagelaran Inspektur Satu Budi Rustandi dan Bhabinkamtibmas desa setempat

"Ayo kita bantu bersama-sama selama proses pembangunan berjalan. Polri hadir untuk masyarakat serta memperkuat rasa kepedulian dan kebersamaan di tengah lingkungan sosial," pungkasnya.