Polres Cianjur Wujudkan Mimpi Nenek Encih Hidup di Rumah Layak Huni

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
ENCIH adalah seorang perempuan lanjut usia (lansia) yang hidup sebatang kara. Lansia berusia hampir satu abad itu merupakan warga Kampung Maga, Desa Pasirbaru, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Kehidupannya memprihatinkan. Untuk menyambung hidup sehari-hari, Nenek Encih biasanya menjual pangan hasil bumi.
Bukan miliknya, tapi milik orang lain yang dititipkan kepada Nenek Encih untuk dijual. Dia hanya mengambil keuntungan sedikit dari hasil penjualan.
Beberapa hari lalu, Kapolres Cianjur Ajun Komisaris Besar Akhmad Alexander Yurikho Hadi dan jajaran menyambangi kediaman Nenek Encih. Di sana, Kapolres memberikan tali kasih sekaligus merencanakan memperbaiki bangunan rumah Nenek Encih yang dinilai tak layak huni.
Pada Rabu (25/2), jajaran Polres Cianjur dan Polsek Pagelaran, mulai melakukan bedah rumah nenek Encih. Dibantu warga setempat, upaya perbaikan rumah dilakukan secara bergotong royong.
Akhmad Alexander menuturkan, bantuan yang diberikan bagi nenek Encih, termasuk perbaikan rutilahu merupakan bentuk komitmen hadirnya Polri di tengah-tengah masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan.
"Nenek Encih merupakan satu di antara banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan kita. Di usianya yang sudah lanjut, nenek Encih bertahan hidup di tengah berbagai keterbatasan," kata Alexander, Kamis (26/2).
Polri, sebut dia, bergerak cepat membantunya. Pengerjaan perbaikan rutilahu nenek Encih dikomandoi Kapolsek Pagelaran Inspektur Satu Budi Rustandi dan Bhabinkamtibmas desa setempat
"Ayo kita bantu bersama-sama selama proses pembangunan berjalan. Polri hadir untuk masyarakat serta memperkuat rasa kepedulian dan kebersamaan di tengah lingkungan sosial," pungkasnya.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
