Enam Warga Cianjur Diduga jadi Korban TPPO, KDM Jemput Langsung ke NTT

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SEBANYAK enam orang warga Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, jadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Bersama mereka, terdapat juga beberapa warga lain yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat. Keberadaan mereka terdeteksi di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) pun langsung turun tangan menjemput mereka.
Turut mendampingi KDM antara lain Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian dan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein.
Berdasarkan informasi, jumlah warga Jawa Barat yang jadi korban TPPO sebanyak 13 orang. Enam orang di antaranya merupakan warga Kabupaten Cianjur dan sisanya dari berbagai daerah di Jawa Barat.
Para korban yang seluruhnya perempuan itu diduga mengalami kekerasan dan sejenisnya. Kabarnya, mereka dipaksa bekerja di sebuah tempat hiburan malam.
Mereka akhirnya bisa diselamatkan hingga dievakuasi setelah jajaran kepolisian setempat melakukan penyelamatan usai mendapat informasi. Kini, semua korban dugaan TPPO sudah kembali ke Jawa Barat.
Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P2KBP3A Kabupaten Cianjur, Tisnawanti Putri, menjelaskan informasi adanya warga Cianjur yang diduga jadi korban TPPO diterima UPTD PPA pada Minggu (22/2). Informasi itu kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan berbagai pihak di NTT.
"Setelah mendapatkan informasi minggu lalu, kita langsung berkoordinasi dengan berbagai pihak di NTT. Baik dengan
Ketua Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores, Suster Ika, maupun Polda NTT serta pihak lainnya.
"Alhamdulillah, mereka (korban dugaan TPPO) dijemput bapak Bupati yang berangkat langsung bersama bapak Gubernur ke NTT," kata Trisnawanti, Rabu (25/2).
Dari enam orang warga Cianjur yang jadi korban dugaan TPPO, satu orang di antaranya sudah kembali terlebih dulu. Sehingga, warga Cianjur yang saat dijemput di NTT sebanyak lima orang.
Trisnawanti menuturkan, sesuai kewenangan dan tupoksi, kasus dugaan TPPO selanjutnya akan ditangani pihak kepolisian melalui Unit PPA. Sementara UPT PPA DP2KBP3A Kabupaten Cianjur telah melakukan penjangkauan terhadap pihak keluarga korban.
"Dari enam orang itu, tiga orang merupakan warga Kecamatan Cianjur, dua dari Kecamatan Warungkondang, dan satu dari Kecamatan Cikalongkulon," tuturnya.
Penjangkauan terhadap keluarga dilakukan untuk memastikan kesesuaian data korban. Pasalnya, pada kasus dugaan TPPO, biasanya identitas tak sesuai dengan administrasi kependudukan.
"Bisa saja kan menggunakan KTP orang lain misalnya. Jadi, penjangkauan inj lebih kepada asesmen," ungkapnya.
Trisnawanti menyebutkan, saat ini UPTD PPA Dinas P2KBP3A menunggu tindak lanjut arahan dari pemerintah provinsi. Informasi terakhir, kabarnya seluruh korban TPPO akan ditempatkan dulu di Bandung untuk dilakukan pemulihan. "Kami menunggu arahan lebih lanjut," pungkasnya. (H-3)
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved