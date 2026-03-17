Masa Mudik, Ineu Purwadewi Sundari Dorong Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor

Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari menyoroti pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.(ISTIMEWA)

ANGGOTA DPRD Jawa Barat Dr Ineu Purwadewi Sundari menekankan pentingnya kesiapan layanan kepada masyarakat, terutama pada periode mudik dan Hari Raya Idul Fitri.

Momentum tersebut biasanya ditandai dengan lonjakan mobilitas kendaraan. Ini menjadi peluang sekaligus tantangan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

“Kondisi ini harus dimanfaatkan secara optimal. Kita perlu memastikan pelayanan di P3DW tetap cepat, tertib, dan nyaman bagi masyarakat, sehingga mereka lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajaknya,” ujar anggota Komisi III itu saat melakukan kunjungan kerja ke Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Purwakarta, Senin (16/3).

Kunjungan ini bertujuan membahas target pendapatan daerah tahun 2026, dengan fokus khusus pada sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagai salah satu penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat.

Pada kesempatan itu, Komisi III DPRD Jabar juga mendorong penguatan inovasi pelayanan dan optimalisasi sistem digital di P3DW.

Dengan kemudahan akses melalui platform online, seperti pembayaran pajak secara daring atau layanan terintegrasi, diharapkan proses pemenuhan kewajiban pajak menjadi lebih efisien.

"Hal ini tidak hanya meningkatkan realisasi target pendapatan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Jawa Barat," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar itu.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap mitra kerja di bidang pendapatan daerah, guna memastikan target PAD dapat tercapai secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kenyamanan masyarakat pengguna layanan