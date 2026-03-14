Satu Dekade Fastabiqul Khairat, NasDem Jabar Jadikan Kantor yang Ramah Anak dan Inklusif

Ketua DPW Partai NasDem Jabar Mamat Rachmat memberikan keterangan terkait penyelenggaraan kegiatan Fastabiqul Khairat ke-10(MI/NAVIANDRI)

DEWAN Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jawa Barat menutup rangkaian kegiatan Fastabiqul Khairat ke-10 di Kantor DPW NasDem Jabar, Kota Bandung, pada Sabtu (14/3).

Acara yang telah berlangsung sejak 6 Maret lalu diakhiri dengan pembagian hadiah perlombaan sekaligus penyerahan santunan bagi anak yatim. Perjalanan program yang sudah memasuki usia satu dekade ini menunjukkan peningkatan animo masyarakat yang luar biasa dari tahun ke tahun.

Ketua DPW Partai NasDem Jabar, Mamat Rachmat menerangkan gagasan awal kegiatan ini murni untuk merangkul anak-anak di sekitar lingkungan kantor DPW NasDem Cipaganti. Aara ini awalnya dirancang sebagai wadah kegiatan ngabuburit yang positif, dengan menghadirkan berbagai kompetisi seperti lomba mengaji, adzan, hafalan Al-Qur'an, hingga cerdas cermat.

Seiring berjalannya waktu, program ini terus berkembang. Pada penutupan tahun ini berhasil menjaring 600 peserta yang berasal dari enam kabupaten dan kota di Jabar.

"Rentang usia peserta yang dilibatkan pun dikhususkan bagi anak-anak, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga maksimal siswa sekolah menengah pertama kelas satu," jelasnya

Menurut Mamat, melihat antusiasme yang tinggi tersebut, DPW menargetkan penyelenggaraan Fastabiqul Khairat pada masa mendatang dapat menjangkau seluruh 27 kabupaten dan kota se-Jabar. Pihaknya merencanakan skema kompetisi berjenjang. Perlombaan akan dilaksanakan secara mandiri selama satu bulan di setiap daerah, sebelum akhirnya puncaknya ditarik ke tingkat provinsi di DPW Partai NasDem Jabar.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, mengungkapkan bahwa acara ini pertama kali digagasnya pada Juni 2016, bertepatan dengan masa awal dirinya menjabat sebagai Ketua DPW NasDem Jabar.

Saan memiliki visi agar kantor partai memiliki suasana yang nyaman, ramah bagi anak-anak dan menjadi rumah yang mudah diakses oleh semua kelompok masyarakat.

"Saya ingin menghilangkan kesan kaku sehingga masyarakat tidak merasa sungkan untuk datang berkunjung ke kantor partai. Momentum bulan suci Ramadan kemudian dimanfaatkan untuk menyelenggarakan kegiatan yang bisa menyalurkan hobi, mengutarakan ide, serta melatih mental kompetisi anak-anak agar ibadah puasa mereka tidak terasa berat," tutur Wakil Ketua DPR RI itu.