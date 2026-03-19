Voco Bandung Setiabudi Hadirkan Harmoni Nusantara, Buffet Halalbihalal Rayakan Kebersamaan

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
MERAYAKAN momen kemenangan Idul Fitri, Voco Bandung Setiabudi,
salah satu brand unggulan dari IHG Hotels & Resorts, menghadirkan paket
khusus bertajuk "Harmoni Nusantara" Halalbihalal Buffet Package.
Program kuliner ini dirancang khusus untuk mempererat tali silaturahmi dan menciptakan momen berkesan bagi keluarga, sahabat, maupun kolega dalam suasana kebersamaan Lebaran," ungkap Mey Ranti Ramadhani,
Marketing Communications Manager Voco Bandung Setiabudi.
Berlokasi di kawasan strategis dan elegan voco Bandung Setiabudi, paket "Harmoni Nusantara" menyajikan pilihan hidangan favorit Nusantara yang menggugah selera.
Para tamu dapat menikmati beragam sajian tradisional yang dikurasi secara khusus untuk menghadirkan cita rasa otentik Indonesia dalam nuansa hangat khas voco.
• Harga: Rp250.000 nett per orang.
• Menu: Buffet pilihan yang menampilkan hidangan favorit Indonesia, cocok untuk momen berkumpul bersama.
• Suasana: Lingkungan yang nyaman dan ideal untuk pertemuan keluarga besar maupun reuni perusahaan.
"Idul Fitri adalah waktu yang tepat untuk merefleksikan diri dan terhubung kembali dengan orang-orang terkasih. Melalui Harmoni
Nusantara, kami ingin memberikan pengalaman kuliner yang mulus dan kaya rasa. Para tamu dapat fokus sepenuhnya pada silaturahmi sambil menikmati hidangan yang istimewa," tambah Mey.
Informasi Reservasi
Mengingat tingginya minat selama musim perayaan, para tamu disarankan untuk melakukan reservasi terlebih dahulu melalui:
• Telepon: +62 22 6318 0888
• WhatsApp: +62 813-9991-0888
Rayakan semangat harmoni dan kekayaan cita rasa Nusantara tahun ini hanya di Voco Bandung Setiabudi.
Restoran menawarkan berbagai paket berbuka puasa yang menarik dan terjangkau.
Accor Indonesia menghadirkan promo Iftar Ramadan dengan bonus 3x reward poin bagi anggota ALL Accor di lebih dari 130 hotel, termasuk ibis Bandung Trans Studio.
UMKM Gadoeh Rasa menghadirkan makanan pendamping anak yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi
Washington bagi Islamabad di tengah memanasnya konfrontasi bersenjata antara Pakistan dan Taliban Afghanistan.
Mengusung konsep Sajian Lezat Nusantara, Selera Iftar kali ini dirancang untuk memberikan pengalaman berbuka puasa yang hangat, nyaman, dan penuh kebersamaan
Gerai ini tampil dengan konsep experience paling lengkap yang pernah dihadirkan Jabarano Coffee.
de Braga by ARTOTEL menghadirkan program buka puasa “A Wishful Ramadan” dengan konsep all you can eat menu Nusantara di suasana heritage Jalan Braga, Bandung.
Tamu diajak untuk menjelajahi beragam pengalaman berbuka puasa yang berbeda di semua restoran yang berada di Pullman dan ibis Styles Bandung Grand Central.
Berbeda dengan Dubai Chocolate berupa cokelat batangan berisi krim pistachio dan tahini, Dubai Chewy Cookie tampil seperti marshmallow cokelat dengan bagian luar yang lembut.
Ragam menu yang disajikan mencakup hidangan Nusantara, Asian, Middle Eastern, hingga Western, yang berganti setiap hari
MENJELANG momen suci Idulfitri 1447 Hijriah/2026, J&C Cookies menyatakan kesiapan penuh untuk memenuhi kebutuhan kue kering Lebaran masyarakat Indonesia.
Untuk melengkapi momen kebersamaan di bulan Ramadan, tamu diajak untuk menjelajahi beragam pengalaman berbuka puasa yang berbeda
Sate Hadori menjadi salah satu warung legendaris yang menyediakan beragam menu berbahan daging kambing
Kuliner berkuah adalah makanan yang mengandalkan kelezatan kuah sebagai daya tarik utama.
A Wishful Ramadan menyajikan ragam hidangan pilihan dengan sentuhan cita rasa Timur Tengah dan Nusantara.
Truntum Cihampelas menghadirkan The Pohaci Sky Lounge, rooftop eksklusif dengan panorama Gunung Tangkuban Perahu dan city light Bandung
Bertempat di Damai Restaurant, pengalaman iftar eksklusif ini dirancang sebagai kolaborasi enam tangan yang bergilir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved