Voco Bandung Setiabudi Hadirkan Harmoni Nusantara, Buffet Halalbihalal Rayakan Kebersamaan

Suasana halalbihalal yang hangat dan penuh kebersamaan di Voco Bandung Setiabudi.(ISTIMEWA)

MERAYAKAN momen kemenangan Idul Fitri, Voco Bandung Setiabudi,

salah satu brand unggulan dari IHG Hotels & Resorts, menghadirkan paket

khusus bertajuk "Harmoni Nusantara" Halalbihalal Buffet Package.

Program kuliner ini dirancang khusus untuk mempererat tali silaturahmi dan menciptakan momen berkesan bagi keluarga, sahabat, maupun kolega dalam suasana kebersamaan Lebaran," ungkap Mey Ranti Ramadhani,

Marketing Communications Manager Voco Bandung Setiabudi.

Berlokasi di kawasan strategis dan elegan voco Bandung Setiabudi, paket "Harmoni Nusantara" menyajikan pilihan hidangan favorit Nusantara yang menggugah selera.

Para tamu dapat menikmati beragam sajian tradisional yang dikurasi secara khusus untuk menghadirkan cita rasa otentik Indonesia dalam nuansa hangat khas voco.

• Harga: Rp250.000 nett per orang.

• Menu: Buffet pilihan yang menampilkan hidangan favorit Indonesia, cocok untuk momen berkumpul bersama.

• Suasana: Lingkungan yang nyaman dan ideal untuk pertemuan keluarga besar maupun reuni perusahaan.

"Idul Fitri adalah waktu yang tepat untuk merefleksikan diri dan terhubung kembali dengan orang-orang terkasih. Melalui Harmoni

Nusantara, kami ingin memberikan pengalaman kuliner yang mulus dan kaya rasa. Para tamu dapat fokus sepenuhnya pada silaturahmi sambil menikmati hidangan yang istimewa," tambah Mey.

Informasi Reservasi

Mengingat tingginya minat selama musim perayaan, para tamu disarankan untuk melakukan reservasi terlebih dahulu melalui:

• Telepon: +62 22 6318 0888

• WhatsApp: +62 813-9991-0888

Rayakan semangat harmoni dan kekayaan cita rasa Nusantara tahun ini hanya di Voco Bandung Setiabudi.