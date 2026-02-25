Hangatnya Ramadan di Jalan Braga, Nikmati Buka Puasa Nusantara di de Braga by ARTOTEL

de Braga by ARTOTEL menghadirkan program buka puasa “A Wishful Ramadan” dengan konsep all you can eat menu Nusantara di suasana heritage Jalan Braga, Bandung.(de Braga by ARTOTEL)

DALAM rangka menyambut bulan suci Ramadan, de Braga by ARTOTEL menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang hangat melalui program bertajuk “A Wishful Ramadan”. Mengusung konsep all you can eat, program ini menawarkan ragam kuliner Nusantara yang dapat dinikmati dalam suasana artistik dengan sentuhan nuansa heritage khas kawasan Jalan Braga.

Mengambil lokasi di Alfresco Bistro, para tamu disambut dengan atmosfer temaram yang intim, berpadu dengan detail bangunan bersejarah dan sentuhan artistik yang menjadi ciri khas de Braga by ARTOTEL. Suasana ini menjadi latar yang sempurna untuk menikmati sajian berbuka bersama keluarga, sahabat, maupun kolega.

“A Wishful Ramadan” menghadirkan perjalanan rasa lintas daerah melalui menu rotasi yang berganti setiap hari. Ragam hidangan terinspirasi dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Madura, hingga daerah lainnya, menghadirkan cita rasa otentik yang dekat dengan kenangan kuliner rumahan.

Beberapa menu unggulan yang wajib dicoba antara lain berbagai olahan nasi seperti nasi kecombrang, nasi daun jeruk, dan nasi kemangi, yang disajikan dengan lauk pendamping khas seperti terong balado, ayam rempah de Braga, hingga aneka babakaran berupa udang, cumi, dan daging sapi. Seluruh bahan diolah dari hasil segar petani lokal, dimarinasi dengan rempah pilihan, dan disajikan melalui konsep live cooking racikan chef de Braga by ARTOTEL.

Sebagai pembuka, tersedia aneka takjil yang menggugah selera, mulai dari kolak, jajanan pasar, kerupuk banjur, asinan buah, hingga minuman segar berbahan timun dan markisa. Seluruh hidangan dinikmati dalam suasana hangat yang membuat momen berbuka terasa lebih intim dan berkesan.

Tak hanya itu, tamu juga dapat menikmati suasana heritage Jalan Braga sambil mencicipi menu à la carte seperti ayam bumbu Madura dan ayam pedas Banyuwangi yang melengkapi pengalaman bersantap dengan sentuhan rasa klasik khas Nusantara.

Program “A Wishful Ramadan” tersedia mulai 19 Februari hingga 19 Maret 2026 di Alfresco Bistro de Braga by ARTOTEL. Dengan harga Rp185.000 nett per orang, tamu dapat menikmati sajian berbuka yang dirancang untuk menghadirkan harmoni rasa, kehangatan, dan kebersamaan dalam satu pengalaman yang memorable.

General Manager De Braga by ARTOTEL, Tri Wenda Agus Setyabudi, menyampaikan, “Melalui A Wishful Ramadan, kami ingin menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang tidak hanya memanjakan selera, tetapi juga menghadirkan memori—dengan nuansa heritage, rasa yang akrab, serta kehangatan kebersamaan layaknya berbuka di rumah bersama keluarga.”

Sebagai penutup hari yang penuh makna, “A Wishful Ramadan” menjadi pilihan tepat untuk menikmati waktu berbuka dengan rasa, suasana, dan cerita yang berkesan. Program ini diluncurkan secara serentak sebagai bagian dari inisiatif Ramadan oleh ARTOTEL Group, yang secara konsisten mengangkat kekayaan budaya dan cita rasa Nusantara melalui berbagai pengalaman kuliner dan lifestyle di seluruh unit hotelnya. Sebagai bagian dari keluarga besar tersebut, de Braga by ARTOTEL menghadirkan interpretasi khas dengan sentuhan heritage dan karakter lokal Jalan Braga—menghadirkan kehangatan, kebersamaan, dan keberagaman rasa yang diharapkan dapat dinikmati serta dirasakan pesannya oleh semua tamu selama bulan suci Ramadan. Rayakan Ramadan dengan penuh kehangatan di jantung Kota Bandung, dan biarkan setiap sajian menjadi bagian dari kenangan yang ingin kembali dirasakan.

Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: Andry – +62 878-3601-1353

