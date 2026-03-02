Tren Camilan Sehat Anak 2026, Orangtua Lebih Selektif

Headline
INOVASI kuliner bukan hanya soal rasa, tetapi juga soal masa depan anak kembali lahir di Bandung.
Pada bulan penuh berkah, Ramadan, UMKM Gadoeh Rasa menghadirkan makanan pendamping anak yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi di era baru: camilan sehat, bergizi, dan tetap lezat.
Tahun 2026 menjadi titik balik tren konsumsi keluarga. Orangtua kini lebih selektif dalam memilih camilan untuk buah hati.
Mereka tidak lagi sekadar mencari makanan praktis, tetapi memastikan setiap gigitan mengandung manfaat gizi. Gadoeh Rasa hadir menjawab kebutuhan itu dengan produk berbasis hati ayam kaya protein dan zat besi yang diolah menjadi snack renyah dan gurih, mudah diterima oleh anak-anak.
Produk ini bukan sekadar camilan, melainkan solusi. Di tengah kekhawatiran akan stunting dan gizi buruk, Gadoeh Rasa menawarkan alternatif yang terjangkau, sehat, dan berbasis bahan lokal. Dengan kemasan informatif dan branding yang menekankan “Snack Sehat untuk Masa Depan Anak,” produk ini mengajak orang tua untuk lebih peduli pada asupan gizi di masa emas pertumbuhan.
Rasa lokal, manfaat global. Dengan bahan baku segar dari pasar tradisional Bandung, Gadoeh Rasa membuktikan bahwa UMKM mampu menghadirkan produk berkualitas tanpa harus bergantung pada impor.
Cita rasa kremesan hati ayam yang familiar di lidah masyarakat menjadi daya tarik tersendiri, sekaligus memperkuat identitas kuliner Bandung.
Konsumen merasa aman
Orangtua kini semakin percaya pada produk yang transparan. Gadoeh Rasa menekankan keterbukaan bahan baku dan proses produksi, sehingga konsumen merasa aman.
Kepercayaan ini menjadi modal penting untuk memperluas pasar, baik di toko tradisional maupun platform daring.
Lebih dari sekadar bisnis, ini adalah gerakan sosial. Gadoeh Rasa mengingatkan bahwa setiap camilan yang diberikan pada anak adalah investasi masa depan. Dengan harga terjangkau, produk ini tidak hanya mendukung kesehatan anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dan membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar.
Kini saatnya masyarakat Bandung mendukung inovasi lokal. Membeli produk Gadoeh Rasa baik melalui tiktok, Shoppe, Lazada, berarti ikut serta dalam gerakan snack sehat anak 2026.
Sebuah pilihan sederhana, namun berdampak besar. Anak-anak tumbuh sehat, UMKM berkembang, dan Bandung semakin dikenal sebagai kota inovasi kuliner yang peduli pada generasi mendatang.
Accor Indonesia menghadirkan promo Iftar Ramadan dengan bonus 3x reward poin bagi anggota ALL Accor di lebih dari 130 hotel, termasuk ibis Bandung Trans Studio.
Mengusung konsep Sajian Lezat Nusantara, Selera Iftar kali ini dirancang untuk memberikan pengalaman berbuka puasa yang hangat, nyaman, dan penuh kebersamaan
Gerai ini tampil dengan konsep experience paling lengkap yang pernah dihadirkan Jabarano Coffee.
de Braga by ARTOTEL menghadirkan program buka puasa “A Wishful Ramadan” dengan konsep all you can eat menu Nusantara di suasana heritage Jalan Braga, Bandung.
Tamu diajak untuk menjelajahi beragam pengalaman berbuka puasa yang berbeda di semua restoran yang berada di Pullman dan ibis Styles Bandung Grand Central.
Berbeda dengan Dubai Chocolate berupa cokelat batangan berisi krim pistachio dan tahini, Dubai Chewy Cookie tampil seperti marshmallow cokelat dengan bagian luar yang lembut.
Ragam menu yang disajikan mencakup hidangan Nusantara, Asian, Middle Eastern, hingga Western, yang berganti setiap hari
MENJELANG momen suci Idulfitri 1447 Hijriah/2026, J&C Cookies menyatakan kesiapan penuh untuk memenuhi kebutuhan kue kering Lebaran masyarakat Indonesia.
Untuk melengkapi momen kebersamaan di bulan Ramadan, tamu diajak untuk menjelajahi beragam pengalaman berbuka puasa yang berbeda
Sate Hadori menjadi salah satu warung legendaris yang menyediakan beragam menu berbahan daging kambing
Kuliner berkuah adalah makanan yang mengandalkan kelezatan kuah sebagai daya tarik utama.
A Wishful Ramadan menyajikan ragam hidangan pilihan dengan sentuhan cita rasa Timur Tengah dan Nusantara.
Truntum Cihampelas menghadirkan The Pohaci Sky Lounge, rooftop eksklusif dengan panorama Gunung Tangkuban Perahu dan city light Bandung
Bertempat di Damai Restaurant, pengalaman iftar eksklusif ini dirancang sebagai kolaborasi enam tangan yang bergilir.
Kampoeng Ramadan tahun ini diselenggarakan di Oasis Bistro & Poolside Aston Cirebon.
Mengusung perpaduan cita rasa Nusantara dan Internasional, acara ini dirancang untuk menciptakan momen berbuka yang istimewa bersama keluarga, sahabat, maupun orang-orang terdekat.
