Tren Camilan Sehat Anak 2026, Orangtua Lebih Selektif

Sejumlah produk kudapan dari Gadoeh Rasa yang menghadirkan makanan pendamping anak yang sehat dan bergizi.(ISTIMEWA)

INOVASI kuliner bukan hanya soal rasa, tetapi juga soal masa depan anak kembali lahir di Bandung.

Pada bulan penuh berkah, Ramadan, UMKM Gadoeh Rasa menghadirkan makanan pendamping anak yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi di era baru: camilan sehat, bergizi, dan tetap lezat.

Tahun 2026 menjadi titik balik tren konsumsi keluarga. Orangtua kini lebih selektif dalam memilih camilan untuk buah hati.

Mereka tidak lagi sekadar mencari makanan praktis, tetapi memastikan setiap gigitan mengandung manfaat gizi. Gadoeh Rasa hadir menjawab kebutuhan itu dengan produk berbasis hati ayam kaya protein dan zat besi yang diolah menjadi snack renyah dan gurih, mudah diterima oleh anak-anak.

Produk ini bukan sekadar camilan, melainkan solusi. Di tengah kekhawatiran akan stunting dan gizi buruk, Gadoeh Rasa menawarkan alternatif yang terjangkau, sehat, dan berbasis bahan lokal. Dengan kemasan informatif dan branding yang menekankan “Snack Sehat untuk Masa Depan Anak,” produk ini mengajak orang tua untuk lebih peduli pada asupan gizi di masa emas pertumbuhan.

Rasa lokal, manfaat global. Dengan bahan baku segar dari pasar tradisional Bandung, Gadoeh Rasa membuktikan bahwa UMKM mampu menghadirkan produk berkualitas tanpa harus bergantung pada impor.

Cita rasa kremesan hati ayam yang familiar di lidah masyarakat menjadi daya tarik tersendiri, sekaligus memperkuat identitas kuliner Bandung.



Konsumen merasa aman

Orangtua kini semakin percaya pada produk yang transparan. Gadoeh Rasa menekankan keterbukaan bahan baku dan proses produksi, sehingga konsumen merasa aman.

Kepercayaan ini menjadi modal penting untuk memperluas pasar, baik di toko tradisional maupun platform daring.

Lebih dari sekadar bisnis, ini adalah gerakan sosial. Gadoeh Rasa mengingatkan bahwa setiap camilan yang diberikan pada anak adalah investasi masa depan. Dengan harga terjangkau, produk ini tidak hanya mendukung kesehatan anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dan membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

Kini saatnya masyarakat Bandung mendukung inovasi lokal. Membeli produk Gadoeh Rasa baik melalui tiktok, Shoppe, Lazada, berarti ikut serta dalam gerakan snack sehat anak 2026.

Sebuah pilihan sederhana, namun berdampak besar. Anak-anak tumbuh sehat, UMKM berkembang, dan Bandung semakin dikenal sebagai kota inovasi kuliner yang peduli pada generasi mendatang.