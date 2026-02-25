Jabarano Coffee Merambah Bandung Selatan, Hadirkan Gerai Spot Nongkrong dan Bukber Cozy

Gerai Jabarano Coffee ke-9 hadir di Jalan Mekar Utama, Komplek Mekar Wangi, Kota Bandung.(ISTIMEWA)

BRAND kopi lokal asal Jawa Barat, Jabarano Coffee, terus berekspansi. Dipimpin CEO-nya Arnold Dharmmadhyaksa, perusahaan mengoperasikan gerai ke-9 di Kota Bandung, yang berada di Jalan Mekar Utama, Komplek Perumahan Mekar Wangi.

Gerai Jabarano Coffee Merak 9.0 Mekarwangi, ini resmi beroperasi sejak

28 Januari 2026. Kali ini, spot nongkrong dan bukber cozy di Bandung selatan ini tampil dengan konsep experience paling lengkap yang pernah

dihadirkan Jabarano Coffee.

"Mengusung semangat “Creativity of West Java” cabang Mekarwangi tidak sekedar menjadi coffee shop, tetapi juga ruang hidup bagi para pelaku kreatif," papar Arnold Dharmmadhyaksa, CEO Jabarano Coffee.

Baca juga : Jabarano Coffee Suling 8.0 Lengkong, Titik Awal Menuju Madinah

Sama seperti ke-8 cabang lainnya (Ciumbuleuit, Braga, Laswi, Dago, Pasteur, Lengkong, Ubud dan Setiabudi) cabang Mekarwangi

juga menjadi ruang bagi para penggiat kreatif untuk berkreasi.

Kolaborasi di cabang ini melibatkan beberapa kolaborator seperti Arif Wahyudi, Erin Dwia, LeBoYe, dan Mahisma Driya, yang karyanya tersebar di berbagai titik.

Pada outlet Jabarano Coffee Mekarwangi hadir dengan pendekatan yang menggabungkan seni visual, literasi, dan musik dalam satu ruang yang dinamis.

Baca juga : Wow, Jabarano Coffee Angklung 4.0 Dago Perkenalkan Roasting Room dan Art Instalation

Jabarano Coffee Mekarwangi menjadi satu-satunya cabang yang menghadirkan live music setiap hari (7 hari dalam seminggu).

"Kehadiran live performance rutin ini memperkuat atmosfer hangat dan hidup, menjadikan Jabarano Coffee Mekarwangi bukan sekedar tempat ngopi, tetapi bisa menjadi destinasi hiburan harian di Bandung Selatan," lanjut Arnold.



Private room



Dari sisi fasilitas, Jabarano Coffee Mekarwangi mempunyai private room terbesar dari seluruh cabang Jabarano Coffee lainnya dengan kapasitas bisa mencapai 20 pax.

Hal ini menjawab kebutuhan gathering komunitas, corporate meeting, hingga acara lainnya dalam skala lebih besar.

Selain itu, cabang ini menjadi salah satu outlet dengan fasilitas indoor smoking area, untuk memberikan opsi ruang yang lebih fleksibel dan nyaman bagi berbagai preferensi pengunjung.

Menempatkan kenyamanan bagi konsumen yang menjadikan Jabarano Coffee tempat mereka beraktivitas sebagai prioritas utama. Untuk itu, berbagai fasilitas lainnya disediakan, mulai dari WiFi, stop kontak, AC, indoor area, outdoor smoking area, reading corner hingga musala.

Berbagai fasilitas tersebut siap menjadi pelengkap aktivitas konsumen saat menikmati beragam makanan dan minuman, mulai dari sajian berbasis kopi dan non kopi, pastry & bakery, cemilan, juice, hingga makanan berat.



Buka puasa

Dalam menyambut Ramadan, Jabarano Coffee Mekarwangi hadir sebagai pilihan tempat buka puasa yang nyaman dan strategis di Bandung Selatan. Dengan suasana hangat dan modern, tersedia menu khusus Ramadan serta free takjil untuk setiap tamu saat berbuka puasa.

Didukung ruang yang luas dan atmosfer cozy, Jabarano Coffee Mekarwangi siap menjadi destinasi bukber yang berkesan di Bandung Selatan.

Melalui pembukaan cabang ini, Jabarano Coffee terus mempertegas komitmennya dalam memperkenalkan kekayaan kopi Jawa Barat ke panggung yang lebih luas.

“Sejarah black coffee itu kan espresso yang diminum orang Italia, lalu budaya Amerika masuk dengan menambahkan air hingga dikenal sebagai Americano dan justru namanya mendunia. Harapannya, semoga Jabarano

Coffee juga bisa dikenal di seluruh dunia,” tambah Arnold.

Ke depannya, Jabarano Coffee akan terus mengangkat nilai kreativitas Jawa Barat melalui kolaborasi bersama komunitas dan seniman lokal.

Informasi terbaru dapat diakses melalui Instagram resmi

@jabarano_coffee.