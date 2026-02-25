Jabarano Coffee Merambah Bandung Selatan, Hadirkan Gerai Spot Nongkrong dan Bukber Cozy

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
BRAND kopi lokal asal Jawa Barat, Jabarano Coffee, terus berekspansi. Dipimpin CEO-nya Arnold Dharmmadhyaksa, perusahaan mengoperasikan gerai ke-9 di Kota Bandung, yang berada di Jalan Mekar Utama, Komplek Perumahan Mekar Wangi.
Gerai Jabarano Coffee Merak 9.0 Mekarwangi, ini resmi beroperasi sejak
28 Januari 2026. Kali ini, spot nongkrong dan bukber cozy di Bandung selatan ini tampil dengan konsep experience paling lengkap yang pernah
dihadirkan Jabarano Coffee.
"Mengusung semangat “Creativity of West Java” cabang Mekarwangi tidak sekedar menjadi coffee shop, tetapi juga ruang hidup bagi para pelaku kreatif," papar Arnold Dharmmadhyaksa, CEO Jabarano Coffee.
Sama seperti ke-8 cabang lainnya (Ciumbuleuit, Braga, Laswi, Dago, Pasteur, Lengkong, Ubud dan Setiabudi) cabang Mekarwangi
juga menjadi ruang bagi para penggiat kreatif untuk berkreasi.
Kolaborasi di cabang ini melibatkan beberapa kolaborator seperti Arif Wahyudi, Erin Dwia, LeBoYe, dan Mahisma Driya, yang karyanya tersebar di berbagai titik.
Pada outlet Jabarano Coffee Mekarwangi hadir dengan pendekatan yang menggabungkan seni visual, literasi, dan musik dalam satu ruang yang dinamis.
Jabarano Coffee Mekarwangi menjadi satu-satunya cabang yang menghadirkan live music setiap hari (7 hari dalam seminggu).
"Kehadiran live performance rutin ini memperkuat atmosfer hangat dan hidup, menjadikan Jabarano Coffee Mekarwangi bukan sekedar tempat ngopi, tetapi bisa menjadi destinasi hiburan harian di Bandung Selatan," lanjut Arnold.
Private room
Dari sisi fasilitas, Jabarano Coffee Mekarwangi mempunyai private room terbesar dari seluruh cabang Jabarano Coffee lainnya dengan kapasitas bisa mencapai 20 pax.
Hal ini menjawab kebutuhan gathering komunitas, corporate meeting, hingga acara lainnya dalam skala lebih besar.
Selain itu, cabang ini menjadi salah satu outlet dengan fasilitas indoor smoking area, untuk memberikan opsi ruang yang lebih fleksibel dan nyaman bagi berbagai preferensi pengunjung.
Menempatkan kenyamanan bagi konsumen yang menjadikan Jabarano Coffee tempat mereka beraktivitas sebagai prioritas utama. Untuk itu, berbagai fasilitas lainnya disediakan, mulai dari WiFi, stop kontak, AC, indoor area, outdoor smoking area, reading corner hingga musala.
Berbagai fasilitas tersebut siap menjadi pelengkap aktivitas konsumen saat menikmati beragam makanan dan minuman, mulai dari sajian berbasis kopi dan non kopi, pastry & bakery, cemilan, juice, hingga makanan berat.
Buka puasa
Dalam menyambut Ramadan, Jabarano Coffee Mekarwangi hadir sebagai pilihan tempat buka puasa yang nyaman dan strategis di Bandung Selatan. Dengan suasana hangat dan modern, tersedia menu khusus Ramadan serta free takjil untuk setiap tamu saat berbuka puasa.
Didukung ruang yang luas dan atmosfer cozy, Jabarano Coffee Mekarwangi siap menjadi destinasi bukber yang berkesan di Bandung Selatan.
Melalui pembukaan cabang ini, Jabarano Coffee terus mempertegas komitmennya dalam memperkenalkan kekayaan kopi Jawa Barat ke panggung yang lebih luas.
“Sejarah black coffee itu kan espresso yang diminum orang Italia, lalu budaya Amerika masuk dengan menambahkan air hingga dikenal sebagai Americano dan justru namanya mendunia. Harapannya, semoga Jabarano
Coffee juga bisa dikenal di seluruh dunia,” tambah Arnold.
Ke depannya, Jabarano Coffee akan terus mengangkat nilai kreativitas Jawa Barat melalui kolaborasi bersama komunitas dan seniman lokal.
Informasi terbaru dapat diakses melalui Instagram resmi
@jabarano_coffee.
Accor Indonesia menghadirkan promo Iftar Ramadan dengan bonus 3x reward poin bagi anggota ALL Accor di lebih dari 130 hotel, termasuk ibis Bandung Trans Studio.
UMKM Gadoeh Rasa menghadirkan makanan pendamping anak yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi
Washington bagi Islamabad di tengah memanasnya konfrontasi bersenjata antara Pakistan dan Taliban Afghanistan.
Mengusung konsep Sajian Lezat Nusantara, Selera Iftar kali ini dirancang untuk memberikan pengalaman berbuka puasa yang hangat, nyaman, dan penuh kebersamaan
de Braga by ARTOTEL menghadirkan program buka puasa “A Wishful Ramadan” dengan konsep all you can eat menu Nusantara di suasana heritage Jalan Braga, Bandung.
Tamu diajak untuk menjelajahi beragam pengalaman berbuka puasa yang berbeda di semua restoran yang berada di Pullman dan ibis Styles Bandung Grand Central.
Berbeda dengan Dubai Chocolate berupa cokelat batangan berisi krim pistachio dan tahini, Dubai Chewy Cookie tampil seperti marshmallow cokelat dengan bagian luar yang lembut.
Ragam menu yang disajikan mencakup hidangan Nusantara, Asian, Middle Eastern, hingga Western, yang berganti setiap hari
MENJELANG momen suci Idulfitri 1447 Hijriah/2026, J&C Cookies menyatakan kesiapan penuh untuk memenuhi kebutuhan kue kering Lebaran masyarakat Indonesia.
Untuk melengkapi momen kebersamaan di bulan Ramadan, tamu diajak untuk menjelajahi beragam pengalaman berbuka puasa yang berbeda
Sate Hadori menjadi salah satu warung legendaris yang menyediakan beragam menu berbahan daging kambing
Kuliner berkuah adalah makanan yang mengandalkan kelezatan kuah sebagai daya tarik utama.
A Wishful Ramadan menyajikan ragam hidangan pilihan dengan sentuhan cita rasa Timur Tengah dan Nusantara.
Truntum Cihampelas menghadirkan The Pohaci Sky Lounge, rooftop eksklusif dengan panorama Gunung Tangkuban Perahu dan city light Bandung
Bertempat di Damai Restaurant, pengalaman iftar eksklusif ini dirancang sebagai kolaborasi enam tangan yang bergilir.
Kampoeng Ramadan tahun ini diselenggarakan di Oasis Bistro & Poolside Aston Cirebon.
Mengusung perpaduan cita rasa Nusantara dan Internasional, acara ini dirancang untuk menciptakan momen berbuka yang istimewa bersama keluarga, sahabat, maupun orang-orang terdekat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved