Rayakan Ramadan dengan Triple ALL Accor Reward Points untuk Pengalaman Berbuka Puasa di Seluruh Indonesia

Accor Indonesia menghadirkan promo Iftar Ramadan dengan bonus 3x reward poin bagi anggota ALL Accor di lebih dari 130 hotel, termasuk ibis Bandung Trans Studio.(Accor Indonesia )

BULAN suci Ramadan selalu hadir dengan momen penuh refleksi dan kebersamaan, ALL Accor, platform pemesanan dan program loyalitas yang menyempurnakan pengalaman Accor, baik selama maupun setelah menginap, mengundang para tamu di seluruh Indonesia untuk berkumpul menikmati hidangan penuh makna yang merayakan tradisi, semangat berbagi, dan kebersamaan.

Sejak hari pertama Ramadan hingga 22 Maret 2026, para anggota ALL Accor berkesempatan memperoleh tiga kali lipat poin reward setiap kali menikmati pengalaman bersantap di restoran yang berpartisipasi di lebih dari 130 hotel Accor di seluruh Indonesia.

Para tamu cukup mendaftarkan diri pada penawaran ini sebelum bersantap, lalu menikmati hidangan buka puasa di restoran yang berpartisipasi. Untuk mendapatkan bonus poin reward, anggota harus berlangganan penawaran ini dengan mengunjungi https://all.accor.com/a/en/loyalty-program/promotions-offers/meapac-dining-bonus-ramadan.html. Menjadi anggota ALL Accor sangat mudah dan gratis, silakan kunjungi all.accor.com.

ibis Bandung Trans Studio kembali menghadirkan pengalaman iftar hotel yang hangat dan penuh kebersamaan melalui acara dinner ramadhan bertajuk Iftar Idaman Jilid 4. Mengusung tema “1 Meja Seribu Rasa”, program ini menjadi rekomendasi buka puasa hotel bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya.

Menghadirkan konsep unik di mana para tamu dapat berkeliling area restoran untuk memilih hidangan favorit dari berbagai stall, lalu kembali berkumpul dan menikmati sajian tersebut bersama di satu meja yang sama, selaras dengan makna tema 1 Meja Seribu Rasa.

Suasana berbuka puasa dapat dinikmati di restoran semi outdoor yang luas, ditemani live performance musik religi. Beberapa menu yang menjadi andalan tahun ini antara lain Ribs Rack, Nasi Kebuli Nasi Mandhi dan Aneka hidangan khas Sunda yang disajikan dengan kualitas premium dan cita rasa khas Ramadhan. Paket Iftar Idaman Jilid 4 ditawarkan dengan harga mulai dari Rp 258.000 per orang.

Untuk reservasi silakan menghubungi +62 811 2000 0864.

Selain menghadirkan pengalaman bersantap yang istimewa, Accor Indonesia juga terus menunjukkan komitmennya untuk berbagi dengan mendukung program dari A Trust For A Child (ATFAC). Untuk setiap pembelian paket buka puasa di hotel-hotel yang berpartisipasi, sebesar Rp5.000 akan didonasikan kepada ATFAC guna mendukung berbagai inisiatif bagi anak-anak yang membutuhkan serta memperkuat semangat kepedulian yang bermakna di bulan suci ini. (RO/Z-2)