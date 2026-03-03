Azan Maghrib Hari Ini Medan Selasa 3 Maret 2026: Cek Waktu Buka Puasa Resmi Kemenag di Sini!

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
JADWAL azan maghrib hari ini untuk wilayah Kota Medan pada Selasa, 3 Maret 2026, telah dirilis secara resmi oleh Binmas Islam Kemenag RI. Informasi mengenai waktu buka puasa hari ini menjadi hal yang paling dicari oleh umat Muslim yang tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah.
Berdasarkan data perhitungan astronomis dari Kementerian Agama, berikut adalah rincian lengkap waktu sholat dan buka puasa untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya:
|Jenis Ibadah
|Waktu (WIB)
|Imsak
|05:11 WIB
|Subuh
|05:21 WIB
|Zuhur
|12:41 WIB
|Asar
|15:56 WIB
|MAGRIB (Buka Puasa)
|18:42 WIB
|Isya
|19:51 WIB
Bagi Anda yang berdomisili di wilayah Medan Petisah, Medan Marelan, hingga Medan Amplas, waktu azan maghrib hari ini akan berkumandang serentak pada pukul 18:42 WIB. Momen buka puasa medan ini merupakan waktu yang dinanti setelah seharian menahan haus dan lapar.
Selain memperhatikan waktu aza maghrib Medan, umat Islam juga diingatkan untuk mempersiapkan diri melaksanakan sholat Isya dan Tarawih berjamaah. Pastikan Anda merujuk pada data resmi Binmas Islam agar jadwal buka puasa Anda tetap akurat dan sesuai dengan ketetapan pemerintah.
Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. Cek detail waktu buka puasa & waktu sholat di Kota Medan satu bulan penuh di sini: https://mediaindonesia.com/ramadan/861182/ramadan-imsakiyah-medan-2026. (Z-10)
Jadwal buka puasa Medan hari ini Rabu, 4 Maret 2026. Cek waktu azan maghrib Medan resmi dari Binmas Islam Kemenag RI di sini.
Cek jadwal azan maghrib hari ini wilayah Medan, Kamis 5 Maret 2026. Jadwal buka puasa Medan resmi dari Binmas Islam Kemenag RI.
Cek jadwal azan maghrib hari ini wilayah Medan, Rabu 4 Maret 2026 resmi Kemenag. Dapatkan waktu buka puasa Medan terbaru di sini.
Cek jadwal azan maghrib hari ini di Medan, Selasa 24 Februari 2026 resmi dari Binmas Islam Kemenag. Simak waktu buka puasa 6 Ramadan 1447 H di sini.
Cek jadwal buka puasa dan azan maghrib Medan hari ini, Minggu 1 Maret 2026. Data resmi Binmas Islam Kemenag untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
Abdul Mu'ti mengatakan bahwa tujuan utama berpuasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Salah satu indikator utama ketakwaan tersebut adalah kedermawanan atau kesediaan untuk berbagi.
DPW Partai NasDem Jabar menargetkan posisi tiga besar, baik DPR Provinsi, daerah dan DPR RI.
Presiden Prabowo Subianto undang ulama, pimpinan ormas Islam, dan tokoh pesantren untuk buka puasa bersama di Istana Jakarta, Kamis (5/3).
Kegiatan ini bertujuan menguatkan ukhuwah Islamiyah serta memperkuat sinergi dan silaturahmi antar rekan seprofesi yang tergabung dalam INI dan IPPAT.
Accor Indonesia menghadirkan promo Iftar Ramadan dengan bonus 3x reward poin bagi anggota ALL Accor di lebih dari 130 hotel, termasuk ibis Bandung Trans Studio.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved