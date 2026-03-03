Headline
Pembatasan Digital Butuh Kepatuhan

Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.

Azan Maghrib Hari Ini Medan Selasa 3 Maret 2026: Cek Waktu Buka Puasa Resmi Kemenag di Sini!

 Gana Buana
03/3/2026 17:00
Jadwal buka puasa Medan dan sekitarnya.(Freepik)

JADWAL azan maghrib hari ini untuk wilayah Kota Medan pada Selasa, 3 Maret 2026, telah dirilis secara resmi oleh Binmas Islam Kemenag RI. Informasi mengenai waktu buka puasa hari ini menjadi hal yang paling dicari oleh umat Muslim yang tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah.

Jadwal Buka Puasa Medan Hari Ini

Berdasarkan data perhitungan astronomis dari Kementerian Agama, berikut adalah rincian lengkap waktu sholat dan buka puasa untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya:

Jenis Ibadah Waktu (WIB)
Imsak 05:11 WIB
Subuh 05:21 WIB
Zuhur 12:41 WIB
Asar 15:56 WIB
MAGRIB (Buka Puasa) 18:42 WIB
Isya 19:51 WIB

Panduan Buka Puasa Hari Ini di Medan

Bagi Anda yang berdomisili di wilayah Medan Petisah, Medan Marelan, hingga Medan Amplas, waktu azan maghrib hari ini akan berkumandang serentak pada pukul 18:42 WIB. Momen buka puasa medan ini merupakan waktu yang dinanti setelah seharian menahan haus dan lapar.

Selain memperhatikan waktu aza maghrib Medan, umat Islam juga diingatkan untuk mempersiapkan diri melaksanakan sholat Isya dan Tarawih berjamaah. Pastikan Anda merujuk pada data resmi Binmas Islam agar jadwal buka puasa Anda tetap akurat dan sesuai dengan ketetapan pemerintah.

Tips Buka Puasa: Awali dengan mengonsumsi air putih dan kurma saat azan maghrib hari ini berkumandang sebelum melanjutkan dengan makan besar setelah menunaikan sholat Maghrib.

Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. Cek detail waktu buka puasa & waktu sholat di Kota Medan satu bulan penuh di sini: https://mediaindonesia.com/ramadan/861182/ramadan-imsakiyah-medan-2026. (Z-10)



Editor : Gana Buana
