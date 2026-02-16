Waktu Buka Puasa Medan 2026: Cek Jadwal Lengkapnya di Sini!

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
MEMASUKI tahun 2026, umat Muslim di Kota Medan bersiap menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, ketepatan waktu berbuka puasa menjadi informasi yang paling dicari. Artikel ini menyajikan panduan lengkap jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa Medan 2026 selama satu bulan penuh untuk membantu Anda mengatur agenda ibadah dan silaturahmi.
Ramadan 2026 diprediksi akan dimulai pada pertengahan Februari. Berdasarkan koordinat geografis Kota Medan, durasi puasa tahun ini akan terasa cukup stabil dengan cuaca yang cenderung dinamis antara panas terik dan hujan ringan khas wilayah Sumatera bagian utara.
Pertanyaan mengenai awal puasa selalu menjadi topik hangat. Berdasarkan kalender astronomis, 1 Ramadan 1447 H diperkirakan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026 atau Kamis, 19 Februari 2026. Kepastian ini tetap menunggu hasil Sidang Isbat Pemerintah melalui Kementerian Agama RI.
Berikut adalah estimasi jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa (Maghrib) untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya (Deli Serdang, Binjai, dan Langkat).
|Ramadan 1447 H
|Masehi (2026)
|Imsak
|Subuh
|Maghrib (Buka)
|1 Ramadan
|19 Feb
|05:13
|05:23
|18:43
|2 Ramadan
|20 Feb
|05:13
|05:23
|18:43
|3 Ramadan
|21 Feb
|05:12
|05:22
|18:43
|4 Ramadan
|22 Feb
|05:12
|05:22
|18:43
|5 Ramadan
|23 Feb
|05:12
|05:22
|18:43
|6 Ramadan
|24 Feb
|05:11
|05:21
|18:42
|7 Ramadan
|25 Feb
|05:11
|05:21
|18:42
|8 Ramadan
|26 Feb
|05:11
|05:21
|18:42
|9 Ramadan
|27 Feb
|05:10
|05:20
|18:42
|10 Ramadan
|28 Feb
|05:10
|05:20
|18:42
|11 Ramadan
|1 Mar
|05:10
|05:20
|18:42
|12 Ramadan
|2 Mar
|05:09
|05:19
|18:42
|13 Ramadan
|3 Mar
|05:09
|05:19
|18:42
|14 Ramadan
|4 Mar
|05:09
|05:19
|18:41
|15 Ramadan
|5 Mar
|05:08
|05:18
|18:41
|16 Ramadan
|6 Mar
|05:08
|05:18
|18:41
|17 Ramadan
|7 Mar
|05:08
|05:18
|18:41
|18 Ramadan
|8 Mar
|05:07
|05:17
|18:41
|19 Ramadan
|9 Mar
|05:07
|05:17
|18:41
|20 Ramadan
|10 Mar
|05:07
|05:17
|18:40
|21 Ramadan
|11 Mar
|05:06
|05:16
|18:40
|22 Ramadan
|12 Mar
|05:06
|05:16
|18:40
|23 Ramadan
|13 Mar
|05:06
|05:16
|18:40
|24 Ramadan
|14 Mar
|05:05
|05:15
|18:40
|25 Ramadan
|15 Mar
|05:05
|05:15
|18:40
|26 Ramadan
|16 Mar
|05:05
|05:15
|18:39
|27 Ramadan
|17 Mar
|05:05
|05:15
|18:39
|28 Ramadan
|18 Mar
|05:05
|05:15
|18:39
|29 Ramadan
|19 Mar
|05:05
|05:15
|18:39
|30 Ramadan
|20 Mar
|05:05
|05:15
|18:38
Catatan Redaksi: Jadwal di atas merupakan estimasi. Untuk tabel lengkap 30 hari, Anda dapat mengunduh versi PDF melalui tautan resmi Bimas Islam Kemenag RI.
Medan menawarkan beragam lokasi menarik untuk menunggu waktu berbuka puasa. Berikut adalah beberapa rekomendasi tempat yang wajib dikunjungi:
Selain beribadah, Anda bisa menikmati suasana sejarah Kesultanan Deli. Biasanya, tersedia pembagian Bubur Pedas secara gratis yang menjadi tradisi turun-temurun bagi warga Medan.
Pusat kota ini menjadi titik berkumpul warga untuk berolahraga ringan atau sekadar duduk santai sebelum mencari takjil di sekitar Jalan Pulau Pinang.
Menjelang Ramadan dan Lebaran, harga kebutuhan pokok biasanya mengalami fluktuasi. Berikut tips agar keuangan Anda tetap stabil:
Secara rata-rata, warga Medan akan berpuasa selama kurang lebih 13 jam 30 menit, dihitung dari waktu Subuh hingga Maghrib.
Anda dapat mengakses jadwal resmi melalui situs simbi.kemenag.go.id atau memantau pengumuman resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara.
Demikian informasi lengkap mengenai jadwal buka puasa Medan 2026. Semoga ibadah puasa kita tahun ini berjalan lancar dan membawa keberkahan bagi semua. (Z-10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved