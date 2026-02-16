Waktu Buka Puasa Medan 2026: Cek Jadwal Lengkapnya di Sini!

Cek jadwal buka puasa Medan 2026 untuk 1 bulan penuh.(Freepik)

MEMASUKI tahun 2026, umat Muslim di Kota Medan bersiap menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, ketepatan waktu berbuka puasa menjadi informasi yang paling dicari. Artikel ini menyajikan panduan lengkap jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa Medan 2026 selama satu bulan penuh untuk membantu Anda mengatur agenda ibadah dan silaturahmi.

Ramadan 2026 diprediksi akan dimulai pada pertengahan Februari. Berdasarkan koordinat geografis Kota Medan, durasi puasa tahun ini akan terasa cukup stabil dengan cuaca yang cenderung dinamis antara panas terik dan hujan ringan khas wilayah Sumatera bagian utara.

Kapan Ramadan 1447 H Dimulai?

Pertanyaan mengenai awal puasa selalu menjadi topik hangat. Berdasarkan kalender astronomis, 1 Ramadan 1447 H diperkirakan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026 atau Kamis, 19 Februari 2026. Kepastian ini tetap menunggu hasil Sidang Isbat Pemerintah melalui Kementerian Agama RI.

Tabel Jadwal Imsakiyah Medan 2026 (Satu Bulan Penuh)

Berikut adalah estimasi jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa (Maghrib) untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya (Deli Serdang, Binjai, dan Langkat).

Ramadan 1447 H Masehi (2026) Imsak Subuh Maghrib (Buka) 1 Ramadan 19 Feb 05:13 05:23 18:43 2 Ramadan 20 Feb 05:13 05:23 18:43 3 Ramadan 21 Feb 05:12 05:22 18:43 4 Ramadan 22 Feb 05:12 05:22 18:43 5 Ramadan 23 Feb 05:12 05:22 18:43 6 Ramadan 24 Feb 05:11 05:21 18:42 7 Ramadan 25 Feb 05:11 05:21 18:42 8 Ramadan 26 Feb 05:11 05:21 18:42 9 Ramadan 27 Feb 05:10 05:20 18:42 10 Ramadan 28 Feb 05:10 05:20 18:42 11 Ramadan 1 Mar 05:10 05:20 18:42 12 Ramadan 2 Mar 05:09 05:19 18:42 13 Ramadan 3 Mar 05:09 05:19 18:42 14 Ramadan 4 Mar 05:09 05:19 18:41 15 Ramadan 5 Mar 05:08 05:18 18:41 16 Ramadan 6 Mar 05:08 05:18 18:41 17 Ramadan 7 Mar 05:08 05:18 18:41 18 Ramadan 8 Mar 05:07 05:17 18:41 19 Ramadan 9 Mar 05:07 05:17 18:41 20 Ramadan 10 Mar 05:07 05:17 18:40 21 Ramadan 11 Mar 05:06 05:16 18:40 22 Ramadan 12 Mar 05:06 05:16 18:40 23 Ramadan 13 Mar 05:06 05:16 18:40 24 Ramadan 14 Mar 05:05 05:15 18:40 25 Ramadan 15 Mar 05:05 05:15 18:40 26 Ramadan 16 Mar 05:05 05:15 18:39 27 Ramadan 17 Mar 05:05 05:15 18:39 28 Ramadan 18 Mar 05:05 05:15 18:39 29 Ramadan 19 Mar 05:05 05:15 18:39 30 Ramadan 20 Mar 05:05 05:15 18:38

Catatan Redaksi: Jadwal di atas merupakan estimasi. Untuk tabel lengkap 30 hari, Anda dapat mengunduh versi PDF melalui tautan resmi Bimas Islam Kemenag RI.

Destinasi Ngabuburit dan Berbuka Puasa Favorit di Medan

Medan menawarkan beragam lokasi menarik untuk menunggu waktu berbuka puasa. Berikut adalah beberapa rekomendasi tempat yang wajib dikunjungi:

1. Kawasan Masjid Raya Al-Mashun

Selain beribadah, Anda bisa menikmati suasana sejarah Kesultanan Deli. Biasanya, tersedia pembagian Bubur Pedas secara gratis yang menjadi tradisi turun-temurun bagi warga Medan.

2. Lapangan Merdeka (Titik Nol Medan)

Pusat kota ini menjadi titik berkumpul warga untuk berolahraga ringan atau sekadar duduk santai sebelum mencari takjil di sekitar Jalan Pulau Pinang.

Tips Mengelola Keuangan Ramadan di Medan

Menjelang Ramadan dan Lebaran, harga kebutuhan pokok biasanya mengalami fluktuasi. Berikut tips agar keuangan Anda tetap stabil:

Buat Anggaran Mingguan: Alokasikan Mata Uang Rupiah Anda secara spesifik untuk belanja sahur, takjil, dan sedekah agar tidak terjadi pemborosan.

Alokasikan Mata Uang Rupiah Anda secara spesifik untuk belanja sahur, takjil, dan sedekah agar tidak terjadi pemborosan. Prioritaskan Kebutuhan Pokok: Hindari panic buying di pasar-pasar tradisional Medan seperti Pasar Pusat atau Pasar Rame.

Hindari panic buying di pasar-pasar tradisional Medan seperti Pasar Pusat atau Pasar Rame. Manfaatkan Promo Ramadan: Banyak ritel modern di Medan menawarkan diskon khusus selama bulan suci untuk membantu penghematan pengeluaran.

FAQ: Pertanyaan Seputar Jadwal Puasa Medan

Berapa jam durasi puasa di Medan tahun 2026?

Secara rata-rata, warga Medan akan berpuasa selama kurang lebih 13 jam 30 menit, dihitung dari waktu Subuh hingga Maghrib.

Di mana saya bisa mendapatkan jadwal imsakiyah resmi?

Anda dapat mengakses jadwal resmi melalui situs simbi.kemenag.go.id atau memantau pengumuman resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara.

Demikian informasi lengkap mengenai jadwal buka puasa Medan 2026. Semoga ibadah puasa kita tahun ini berjalan lancar dan membawa keberkahan bagi semua. (Z-10)