Sudah Siap Buka Puasa Hari Ini? Cek Dulu Jadwal Azan Maghrib di Medan Agar tidak Kebablasan!

MEMASUKI akhir pekan pada Sabtu, 27 Februari 2026, umat Muslim di Kota Medan, Sumatra Utara, diingatkan untuk kembali mengecek jadwal ibadah harian.

Berdasarkan rilis resmi dari Binmas Islam Kemenag, waktu azan maghrib hari ini menjadi informasi yang paling dicari, terutama karena bertepatan dengan momen menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 H.

Jadwal Salat Medan Hari Ini, Sabtu 27 Februari 2026

Ketepatan waktu dalam beribadah adalah kunci kekhusyukan. Berikut adalah detail jadwal salat lengkap untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya yang bersumber langsung dari data Binmas Islam Kemenag:

Ibadah Waktu (WIB) Imsak 05.11 WIB Subuh 05.21 WIB Zuhur 12.41 WIB Asar 15.57 WIB Maghrib (Buka Puasa) 18.42 WIB Isya 19.51 WIB

Untuk wilayah Kota Medan, azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 18.42 WIB. Waktu ini sekaligus menandai dimulainya waktu berbuka puasa hari ini bagi warga yang sedang menjalankan puasa Ramadan hari ke-9.

Panduan Berbuka Puasa Hari Ini Sesuai Sunnah

Sesaat setelah mendengar azan maghrib hari ini, umat Muslim disunnahkan untuk menyegerakan berbuka. Berikut adalah doa buka puasa yang dapat diamalkan:

"Allahumma laka shumtu wa bika aamantu wa 'ala rizqika afthartu birahmatika yaa arhamar raahimiin."

Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, dan kepada-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka, dengan rahmat-Mu, wahai Dzat yang Maha Penyayang."

Masyarakat diimbau untuk terus memantau pembaruan jadwal salat melalui kanal resmi Kemenag atau media massa kredibel agar tetap mendapatkan informasi yang akurat mengenai waktu azan maghrib hari ini dan jadwal ibadah lainnya di wilayah Sumatra Utara.

