Sudah Siap Buka Puasa Hari Ini? Cek Dulu Jadwal Azan Maghrib di Medan Agar tidak Kebablasan!

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
MEMASUKI akhir pekan pada Sabtu, 27 Februari 2026, umat Muslim di Kota Medan, Sumatra Utara, diingatkan untuk kembali mengecek jadwal ibadah harian.
Berdasarkan rilis resmi dari Binmas Islam Kemenag, waktu azan maghrib hari ini menjadi informasi yang paling dicari, terutama karena bertepatan dengan momen menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 H.
Ketepatan waktu dalam beribadah adalah kunci kekhusyukan. Berikut adalah detail jadwal salat lengkap untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya yang bersumber langsung dari data Binmas Islam Kemenag:
|Ibadah
|Waktu (WIB)
|Imsak
|05.11 WIB
|Subuh
|05.21 WIB
|Zuhur
|12.41 WIB
|Asar
|15.57 WIB
|Maghrib (Buka Puasa)
|18.42 WIB
|Isya
|19.51 WIB
Untuk wilayah Kota Medan, azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 18.42 WIB. Waktu ini sekaligus menandai dimulainya waktu berbuka puasa hari ini bagi warga yang sedang menjalankan puasa Ramadan hari ke-9.
Sesaat setelah mendengar azan maghrib hari ini, umat Muslim disunnahkan untuk menyegerakan berbuka. Berikut adalah doa buka puasa yang dapat diamalkan:
"Allahumma laka shumtu wa bika aamantu wa 'ala rizqika afthartu birahmatika yaa arhamar raahimiin."
Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, dan kepada-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka, dengan rahmat-Mu, wahai Dzat yang Maha Penyayang."
Masyarakat diimbau untuk terus memantau pembaruan jadwal salat melalui kanal resmi Kemenag atau media massa kredibel agar tetap mendapatkan informasi yang akurat mengenai waktu azan maghrib hari ini dan jadwal ibadah lainnya di wilayah Sumatra Utara.
Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. Cek detail waktu buka puasa & waktu sholat di Kota Medan satu bulan penuh di sini: https://mediaindonesia.com/ramadan/861182/ramadan-imsakiyah-medan-2026. (Z-10)
Jadwal buka puasa Medan hari ini Rabu, 4 Maret 2026. Cek waktu azan maghrib Medan resmi dari Binmas Islam Kemenag RI di sini.
Cek jadwal azan maghrib hari ini wilayah Medan, Kamis 5 Maret 2026. Jadwal buka puasa Medan resmi dari Binmas Islam Kemenag RI.
Cek jadwal azan maghrib hari ini wilayah Medan, Rabu 4 Maret 2026 resmi Kemenag. Dapatkan waktu buka puasa Medan terbaru di sini.
Jadwal azan maghrib hari ini wilayah Medan, Selasa 3 Maret 2026. Cek waktu buka puasa hari ini resmi dari Binmas Islam Kemenag RI untuk wilayah Kota Medan.
Cek jadwal azan maghrib hari ini di Medan, Selasa 24 Februari 2026 resmi dari Binmas Islam Kemenag. Simak waktu buka puasa 6 Ramadan 1447 H di sini.
Cek jadwal buka puasa dan azan maghrib Medan hari ini, Minggu 1 Maret 2026. Data resmi Binmas Islam Kemenag untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved