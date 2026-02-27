Sudah Siap Takjil? Ini Jam Buka Puasa Hari Ini wilayah Medan, Jumat 27 Februari 2026 Versi Kemenag

Azan maghrib Medan hari ini, Jumat 27 februari 2026.(Freepik)

MENGETAHUI jadwal azan maghrib hari ini sangat penting bagi umat Muslim di Kota Medan, terutama bagi mereka yang sedang menunaikan ibadah puasa.

Berdasarkan data terbaru dari Binmas Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI, waktu Magrib Medan hari ini menunjukkan konsistensi jadwal yang akurat untuk memandu waktu ibadah Anda.

Waktu azan maghrib merupakan momen yang ditunggu-tunggu sebagai penanda buka puasa Medan. Berikut adalah rincian lengkap jadwal salat dan waktu buka puasa hari ini untuk wilayah Medan dan sekitarnya pada Jumat, 27 Februari 2026.

Tabel Jadwal Salat Medan - 27 Februari 2026

Ibadah Waktu (WIB) Imsak 05:12 Subuh 05:22 Zuhur 12:41 Asar 15:57 Maghrib (Buka Puasa) 18:42 Isya 19:51

Data di atas merujuk pada koordinat resmi Kota Medan. Untuk masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran, jadwal buka puasa Medan ini bisa dijadikan acuan utama dengan memperhatikan kumandang azan maghrib hari ini dari masjid terdekat di lingkungan masing-masing.

Jangan lupa untuk membaca doa berbuka puasa saat waktu azan maghrib tiba. Semoga ibadah buka puasa hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dengan mengonsumsi air putih yang cukup setelah waktu Magrib Medan berlangsung hingga waktu imsak esok hari.

Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. Cek detail waktu buka puasa & waktu sholat di Kota Medan satu bulan penuh di sini: https://mediaindonesia.com/ramadan/861182/ramadan-imsakiyah-medan-2026. (Z-10)