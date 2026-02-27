Sudah Siap Takjil? Ini Jam Buka Puasa Hari Ini wilayah Medan, Jumat 27 Februari 2026 Versi Kemenag

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
MENGETAHUI jadwal azan maghrib hari ini sangat penting bagi umat Muslim di Kota Medan, terutama bagi mereka yang sedang menunaikan ibadah puasa.
Berdasarkan data terbaru dari Binmas Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI, waktu Magrib Medan hari ini menunjukkan konsistensi jadwal yang akurat untuk memandu waktu ibadah Anda.
Waktu azan maghrib merupakan momen yang ditunggu-tunggu sebagai penanda buka puasa Medan. Berikut adalah rincian lengkap jadwal salat dan waktu buka puasa hari ini untuk wilayah Medan dan sekitarnya pada Jumat, 27 Februari 2026.
|Ibadah
|Waktu (WIB)
|Imsak
|05:12
|Subuh
|05:22
|Zuhur
|12:41
|Asar
|15:57
|Maghrib (Buka Puasa)
|18:42
|Isya
|19:51
Data di atas merujuk pada koordinat resmi Kota Medan. Untuk masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran, jadwal buka puasa Medan ini bisa dijadikan acuan utama dengan memperhatikan kumandang azan maghrib hari ini dari masjid terdekat di lingkungan masing-masing.
Jangan lupa untuk membaca doa berbuka puasa saat waktu azan maghrib tiba. Semoga ibadah buka puasa hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dengan mengonsumsi air putih yang cukup setelah waktu Magrib Medan berlangsung hingga waktu imsak esok hari.
Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. Cek detail waktu buka puasa & waktu sholat di Kota Medan satu bulan penuh di sini: https://mediaindonesia.com/ramadan/861182/ramadan-imsakiyah-medan-2026. (Z-10)
Jadwal buka puasa Medan hari ini Rabu, 4 Maret 2026. Cek waktu azan maghrib Medan resmi dari Binmas Islam Kemenag RI di sini.
Cek jadwal azan maghrib hari ini wilayah Medan, Kamis 5 Maret 2026. Jadwal buka puasa Medan resmi dari Binmas Islam Kemenag RI.
Cek jadwal azan maghrib hari ini wilayah Medan, Rabu 4 Maret 2026 resmi Kemenag. Dapatkan waktu buka puasa Medan terbaru di sini.
Jadwal azan maghrib hari ini wilayah Medan, Selasa 3 Maret 2026. Cek waktu buka puasa hari ini resmi dari Binmas Islam Kemenag RI untuk wilayah Kota Medan.
Cek jadwal azan maghrib hari ini di Medan, Selasa 24 Februari 2026 resmi dari Binmas Islam Kemenag. Simak waktu buka puasa 6 Ramadan 1447 H di sini.
Cek jadwal buka puasa dan azan maghrib Medan hari ini, Minggu 1 Maret 2026. Data resmi Binmas Islam Kemenag untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
Jadwal buka puasa Medan hari ini Rabu, 4 Maret 2026. Cek waktu azan maghrib Medan resmi dari Binmas Islam Kemenag RI di sini.
Cek jadwal azan maghrib hari ini wilayah Medan, Kamis 5 Maret 2026. Jadwal buka puasa Medan resmi dari Binmas Islam Kemenag RI.
Cek jadwal azan maghrib hari ini wilayah Medan, Rabu 4 Maret 2026 resmi Kemenag. Dapatkan waktu buka puasa Medan terbaru di sini.
Jadwal azan maghrib hari ini wilayah Medan, Selasa 3 Maret 2026. Cek waktu buka puasa hari ini resmi dari Binmas Islam Kemenag RI untuk wilayah Kota Medan.
Cek jadwal azan maghrib hari ini di Medan, Selasa 24 Februari 2026 resmi dari Binmas Islam Kemenag. Simak waktu buka puasa 6 Ramadan 1447 H di sini.
Cek jadwal buka puasa dan azan maghrib Medan hari ini, Minggu 1 Maret 2026. Data resmi Binmas Islam Kemenag untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved