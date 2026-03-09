Jangan sampai Terlewat! Ini Jadwal Buka Puasa Medan Hari Ini Senin 9 Maret 2026 Resmi Kemenag

Jadwal buka puasa Medan hari ini, Senin 9 Maret 2026(Freepik)

BAGI umat Muslim di Kota Medan, mengetahui jadwal buka puasa Medan hari ini adalah informasi yang sangat krusial. Berdasarkan data resmi dari Binmas Islam Kemenag, Senin 9 Maret 2026, umat Islam di wilayah ini akan memasuki waktu berbuka sesaat lagi.

Jadwal Salat & Buka Puasa Medan Hari Ini

Ibadah Waktu (WIB) Imsak 05:09 WIB Subuh 05:19 WIB Dzuhur 12:39 WIB Ashar 15:50 WIB Maghrib (Buka Puasa) 18:41 WIB Isya 19:49 WIB

Waktu buka puasa hari ini untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya jatuh pada pukul 18:41 WIB. Penanda waktu buka puasa medan ini bertepatan dengan berkumandangnya azan maghrib Medan.

Sangat disarankan bagi masyarakat untuk selalu merujuk pada jadwal resmi yang dikeluarkan oleh Kemenag RI. Dengan mengetahui azan maghrib hari ini, Anda bisa mempersiapkan takjil dan hidangan berbuka lebih awal agar ibadah berjalan lebih khusyuk.

Baca juga : Jadwal Buka Puasa Medan 4 Maret 2026, Cek Waktu Azan Maghrib Hari Ini!

Doa Buka Puasa

Sebelum menikmati hidangan saat azan maghrib hari ini berkumandang, jangan lupa membaca doa buka puasa:

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

"Dzahabaz zhama'u wabtallatil 'uruuqu wa tsabatal ajru insya Allah."

Artinya: "Telah hilang rasa haus, dan urat-urat telah basah, serta pahala telah tetap, insya Allah."

Demikian informasi mengenai jadwal buka puasa Medan dan waktu azan maghrib Medan untuk hari Senin, 9 Maret 2026. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT.

Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. Cek detail waktu buka puasa & waktu sholat di Kota Medan satu bulan penuh di sini: https://mediaindonesia.com/ramadan/861182/ramadan-imsakiyah-medan-2026. (Z-10)