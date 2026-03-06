Jadwal Buka Puasa Medan 4 Maret 2026, Cek Waktu Azan Maghrib Hari Ini!

Headline
Bagi warga Kota Medan dan sekitarnya yang sedang menjalankan ibadah puasa, mengetahui waktu yang tepat untuk berbuka sangatlah penting. Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Binmas Islam) Kementerian Agama RI, jadwal buka puasa Medan hari ini, Rabu 4 Maret 2026, jatuh pada pukul 18.42 WIB.
Waktu tersebut ditandai dengan berkumandangnya azan maghrib Medan yang menjadi tanda berakhirnya waktu buka puasa hari ini. Selain waktu berbuka, masyarakat juga diimbau untuk memperhatikan jadwal salat lainnya guna menjaga kekhusyukan ibadah di bulan yang penuh berkah ini.
|Ibadah
|Waktu (WIB)
|Imsak
|05.11 WIB
|Subuh
|05.21 WIB
|Zuhur
|12.40 WIB
|Asar
|15.54 WIB
|Maghrib (Buka Puasa)
|18.42 WIB
|Isya
|19.50 WIB
Umat Muslim dianjurkan untuk menyegerakan buka puasa Medan sesaat setelah azan maghrib hari ini berkumandang. Mengonsumsi buah kurma atau air putih sangat disunnahkan sebagai menu awal saat memasuki waktu buka puasa hari ini.
Pastikan Anda selalu merujuk pada jadwal resmi Binmas Islam Kemenag untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai azan maghrib Medan dan waktu ibadah lainnya di wilayah Sumatera Utara. (Z-10)
