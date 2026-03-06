Jadwal Buka Puasa Medan 4 Maret 2026, Cek Waktu Azan Maghrib Hari Ini!

Headline
Pembatasan Digital Butuh Kepatuhan

Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.

 Gana Buana
06/3/2026 17:59
Jadwal Buka Puasa Medan 4 Maret 2026.(Freepik)

Bagi warga Kota Medan dan sekitarnya yang sedang menjalankan ibadah puasa, mengetahui waktu yang tepat untuk berbuka sangatlah penting. Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Binmas Islam) Kementerian Agama RI, jadwal buka puasa Medan hari ini, Rabu 4 Maret 2026, jatuh pada pukul 18.42 WIB.

Waktu tersebut ditandai dengan berkumandangnya azan maghrib Medan yang menjadi tanda berakhirnya waktu buka puasa hari ini. Selain waktu berbuka, masyarakat juga diimbau untuk memperhatikan jadwal salat lainnya guna menjaga kekhusyukan ibadah di bulan yang penuh berkah ini.

Jadwal Salat & Buka Puasa Medan 4 Maret 2026

Ibadah Waktu (WIB)
Imsak 05.11 WIB
Subuh 05.21 WIB
Zuhur 12.40 WIB
Asar 15.54 WIB
Maghrib (Buka Puasa) 18.42 WIB
Isya 19.50 WIB

Umat Muslim dianjurkan untuk menyegerakan buka puasa Medan sesaat setelah azan maghrib hari ini berkumandang. Mengonsumsi buah kurma atau air putih sangat disunnahkan sebagai menu awal saat memasuki waktu buka puasa hari ini.

Pastikan Anda selalu merujuk pada jadwal resmi Binmas Islam Kemenag untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai azan maghrib Medan dan waktu ibadah lainnya di wilayah Sumatera Utara. (Z-10)



Editor : Gana Buana
