Azan Maghrib Medan Hari Ini 4 Maret 2026: Cek Jadwal Buka Puasa Resmi dari Kemenag

Buka puasa Medan terbaru, Rabu 4 Maret 2026.

BAGI umat Muslim di Kota Medan yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 H, mengetahui waktu berbuka yang akurat adalah hal yang sangat penting.

Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Binmas Islam) Kementerian Agama RI, jadwal azan maghrib hari ini untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya jatuh pada pukul 18.42 WIB.

Waktu tersebut sekaligus menjadi penanda buka puasa hari ini bagi warga Medan. Selain waktu Maghrib, masyarakat juga perlu memperhatikan waktu salat lainnya untuk menjaga kekhusyukan ibadah di hari ke-14 Ramadan ini.

Berikut adalah rincian lengkap jadwal buka puasa Medan dan waktu salat untuk Rabu, 4 Maret 2026:

Tabel Jadwal Salat & Buka Puasa Medan (4 Maret 2026)

Ibadah Waktu (WIB) Imsak 05.11 Subuh 05.21 Terbit 06.32 Duha 06.59 Zuhur 12.40 Asar 15.54 Maghrib (Buka Puasa) 18.42 Isya 19.50

Dengan merujuk pada azan maghrib Medan di atas, Anda dapat mempersiapkan hidangan berbuka tepat waktu. Penting bagi kita untuk menyegerakan buka puasa Medan sesuai sunnah Rasulullah SAW begitu waktu Maghrib tiba.

Pastikan Anda terus memantau pembaruan jadwal agar ibadah puasa berjalan dengan lancar dan tertib.

