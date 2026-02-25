Waktu Buka Puasa Hari Ini di Medan 24 Februari 2026 & Azan Maghrib

Cek jadwal azan maghrib hari ini di Medan, Selasa 24 Februari 2026.(Freepik)

UMAT Muslim di Kota Medan dan sekitarnya akan segera menyambut waktu buka puasa hari ini, Selasa (24/2), saat kumandang azan maghrib hari ini tiba. Berdasarkan data resmi dari Binmas Islam Kementerian Agama (Kemenag), waktu maghrib untuk wilayah Medan jatuh pada pukul 18.43 WIB.

Jadwal azan maghrib tersebut menjadi acuan penting bagi warga di Provinsi Sumatra Utara yang kini tengah menjalankan ibadah puasa di hari ke-6 Ramadan 1447 Hijriah. Menyegerakan buka puasa merupakan salah satu anjuran dalam ibadah ini, sehingga mengetahui ketepatan waktu azan maghrib hari ini menjadi prioritas bagi setiap muslim.

Jadwal Salat Medan 24 Februari 2026

Selain informasi mengenai buka puasa hari ini, berikut adalah rincian jadwal salat lengkap untuk wilayah Medan yang dirilis oleh Binmas Islam Kemenag:

Ibadah Waktu (WIB) Imsak 05.12 WIB Subuh 05.22 WIB Zuhur 12.42 WIB Asar 15.59 WIB Maghrib (Buka Puasa) 18.43 WIB Isya 19.52 WIB

Pemerintah melalui Kemenag terus mengingatkan masyarakat untuk memantau jadwal resmi melalui situs Binmas Islam agar mendapatkan data yang akurat. Selain itu, momen buka puasa juga diharapkan menjadi waktu untuk memperbanyak doa, karena merupakan salah satu waktu yang mustajab.

Bagi warga yang sedang berada di perjalanan, disarankan untuk menyiapkan takjil sederhana agar dapat segera membatalkan puasa saat mendengar azan maghrib. Demikian informasi mengenai jadwal azan maghrib hari ini dan waktu buka puasa hari ini untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. (Z-10)