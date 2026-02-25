Waktu Buka Puasa Hari Ini di Medan 24 Februari 2026 & Azan Maghrib

Headline
UMAT Muslim di Kota Medan dan sekitarnya akan segera menyambut waktu buka puasa hari ini, Selasa (24/2), saat kumandang azan maghrib hari ini tiba. Berdasarkan data resmi dari Binmas Islam Kementerian Agama (Kemenag), waktu maghrib untuk wilayah Medan jatuh pada pukul 18.43 WIB.
Jadwal azan maghrib tersebut menjadi acuan penting bagi warga di Provinsi Sumatra Utara yang kini tengah menjalankan ibadah puasa di hari ke-6 Ramadan 1447 Hijriah. Menyegerakan buka puasa merupakan salah satu anjuran dalam ibadah ini, sehingga mengetahui ketepatan waktu azan maghrib hari ini menjadi prioritas bagi setiap muslim.
Selain informasi mengenai buka puasa hari ini, berikut adalah rincian jadwal salat lengkap untuk wilayah Medan yang dirilis oleh Binmas Islam Kemenag:
|Ibadah
|Waktu (WIB)
|Imsak
|05.12 WIB
|Subuh
|05.22 WIB
|Zuhur
|12.42 WIB
|Asar
|15.59 WIB
|Maghrib (Buka Puasa)
|18.43 WIB
|Isya
|19.52 WIB
Pemerintah melalui Kemenag terus mengingatkan masyarakat untuk memantau jadwal resmi melalui situs Binmas Islam agar mendapatkan data yang akurat. Selain itu, momen buka puasa juga diharapkan menjadi waktu untuk memperbanyak doa, karena merupakan salah satu waktu yang mustajab.
Bagi warga yang sedang berada di perjalanan, disarankan untuk menyiapkan takjil sederhana agar dapat segera membatalkan puasa saat mendengar azan maghrib. Demikian informasi mengenai jadwal azan maghrib hari ini dan waktu buka puasa hari ini untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. (Z-10)
Abdul Mu'ti mengatakan bahwa tujuan utama berpuasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Salah satu indikator utama ketakwaan tersebut adalah kedermawanan atau kesediaan untuk berbagi.
DPW Partai NasDem Jabar menargetkan posisi tiga besar, baik DPR Provinsi, daerah dan DPR RI.
Presiden Prabowo Subianto undang ulama, pimpinan ormas Islam, dan tokoh pesantren untuk buka puasa bersama di Istana Jakarta, Kamis (5/3).
Kegiatan ini bertujuan menguatkan ukhuwah Islamiyah serta memperkuat sinergi dan silaturahmi antar rekan seprofesi yang tergabung dalam INI dan IPPAT.
Accor Indonesia menghadirkan promo Iftar Ramadan dengan bonus 3x reward poin bagi anggota ALL Accor di lebih dari 130 hotel, termasuk ibis Bandung Trans Studio.
