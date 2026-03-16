Tingkatkan Kualitas Akademik, Rektor Yarsi Apresiasi Dukungan Mitra

MITRA perguruan tinggi memiliki peran penting dalam kemajuan universitas. Kontribusi dan kolaborasi dengan para mitra membuka peluang kerja sama yang lebih luas sehingga bermanfaat bagi banyak pihak.

Hal tersebut disampaikan Rektor Universitas Yarsi, Prof. Fasli Jalal dalam acara Buka Puasa Bersama, di Universitas Yarsi Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026 malam.

Fasli menekankan, dukungan para mitra membantu Yarsi berkembang hingga saat ini. “Kami memberikan apresiasi kepada para mitra yang telah membuka pintu kemitraan,” ujar Fasli.

Menurutnya, hubungan yang sudah terjalin lama masih dapat ditingkatkan di bidang yang lebih luas.

Fasli juga mengajak seluruh pihak terus mensyukuri berbagai capaian universitas. Menurutnya rasa syukur membuka peluang kemajuan yang lebih besar.

Salah satu capaian penting adalah akreditasi unggul yang diraih universitas. Status tersebut menjadi tonggak penting perjalanan institusi pendidikan.

Universitas Yarsi juga mendorong program internasionalisasi pendidikan. Langkah ini bertujuan meningkatkan daya saing lulusan di tingkat global.

Fasli menyebut tujuh program studi telah memperoleh akreditasi internasional. Capaian itu memungkinkan lulusan memiliki peluang kerja lebih luas.

Di tingkat nasional, sebagian besar program studi telah meraih akreditasi unggul. Hal tersebut menunjukkan peningkatan kualitas akademik universitas. Ia menilai kolaborasi penting untuk mendukung kemajuan pendidikan. “Kami berharap kerja sama dengan para mitra dapat terus berkembang,” katanya.

Menurut Fasli, keberhasilan universitas tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Mulai dari yayasan, sivitas akademika, hingga para mitra. Ia juga menekankan pentingnya kepercayaan orang tua kepada universitas. Kepercayaan itu menjadi amanah dalam mendampingi mahasiswa meraih cita-cita.

Sementara itu, Pembina Universitas Yarsi, Prof Jurnalis Udin menyampaikan apresiasi atas kerja sama berbagai lembaga. Kolaborasi tersebut dinilai mendukung pengembangan pendidikan dan pelayanan masyarakat.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada sejumlah mitra institusi yang membersamai Universitas Yarsi sehingga berkembang pesat dan berprestasi. (H-2)