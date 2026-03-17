Dedikasi Tanpa Batas: Refleksi Hari Perawat Nasional

Ns. Mey Lona Verawaty Zendrato, M.Kep. Ketua Program Studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA)(Dok.Pribadi)

“Saat dirawat di rumah sakit, klinik, atau fasilitas kesehatan lainnya, siapa yang paling lama bersama kita? Siapa sepanjang hari hadir dan merespon kebutuhan kita sebagai pasien? Ketika keluhan muncul, siapa yang pertama kita cari? Saat dokter datang memeriksa, siapa yang selalu mendampingi? Yang memberikan obat, mengingatkan makan, membantu saat kita lemah, dan menyemangati kita untuk tetap kuat? Ya, dia adalah perawat. Dalam diam dan kesederhanaannya, perawat hadir paling dekat dengan pasien, menjadi penjaga harapan di setiap proses pemulihan. Perawat menjadi sosok yang paling dekat dengan pasien, hadir bukan hanya sebagai tenaga kesehatan, tetapi juga sebagai pendamping yang menjaga harapan dan proses kesembuhan”. Menjelang hari perawat nasional, bagaimana dukungan yang seharusnya bagi profesi berdedikasi tanpa batas itu?

Hari Perawat Nasional, yang bertepatan tanggal 17 Maret; bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum refleksi untuk menegaskan kembali peran strategis perawat dalam sistem kesehatan. Di berbagai lini pelayanan kesehatan baik di rumah sakit, puskesmas, klinik, komunitas, maupun wilayah terpencil perawat hadir sebagai garda terdepan yang memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Mereka tidak hanya memberikan asuhan keperawatan, tetapi juga berperan sebagai pendidik kesehatan, advokat pasien, koordinator pelayanan kesehatan, hingga mitra strategis dalam tim interprofesional.

Peringatan Hari Perawat Nasional juga memiliki keterkaitan erat dengan perayaan International Nurses Day yang diperingati secara global setiap tanggal 12 Mei dan diprakarsai oleh International Council of Nurses (ICN). Pada tahun 2026, ICN mengusung tema “Our Nurses. Our Future. Empowered Nurses Save Lives.” Tema ini menegaskan bahwa masa depan sistem kesehatan dunia sangat bergantung pada keberdayaan profesi perawat. Ketika perawat diberdayakan melalui lingkungan kerja yang aman, adil, serta dukungan terhadap praktik profesional yang optimal, mereka mampu memberikan dampak penyelamatan hidup yang jauh lebih besar bagi masyarakat.

Namun kenyataannya, kontribusi besar perawat sering belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan dan dukungan yang memadai. Perawat masih menghadapi beban kerja tinggi dengan rasio perawat dan pasien belum ideal, pengakuan profesional peran perawat terkadang masih terbatas, sementara kesejahteraan, penghargaan kerja, serta kesempatan pengembangan karier belum merata. Tidak hanya menghadapi tuntutan fisik, perawat juga harus menghadapi tekanan emosional yang tinggi dalam merawat pasien dengan berbagai kondisi kesehatan, bahkan kekerasan secara verbal maupun fisik dari pasien/keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun perawat merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan, masih diperlukan dukungan yang lebih kuat dari berbagai pihak agar perawat dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menjaga kualitas layanan kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, pemberdayaan perawat menjadi isu yang sangat penting dalam pembangunan sistem kesehatan yang kuat dan berkelanjutan. Tema “Our Nurses. Our Future. Empowered Nurses Save Lives”, menjadi pengingat bahwa memberdayakan perawat bukan hanya untuk kepentingan profesi, tetapi untuk memastikan keberlangsungan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di masa depan.

Pemberdayaan perawat, mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan keperawatan, penguatan kompetensi klinis, penyediaan lingkungan kerja yang aman, kesejahteraan profesi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan hingga pemberian kesempatan bagi perawat untuk terlibat dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam sistem pelayanan kesehatan dan tatanan pendidikan.

Institusi pendidikan keperawatan juga memiliki peran penting dalam memberdayakan perawat masa depan yang kompeten, profesional, dan berintegritas. Dukungan penuh bagi institusi pendidikan keperawatan juga menjadi cara menghargai dedikasi perawat dalam menciptakan lulusan perawat yang unggul. Melalui pendidikan berkualitas, mahasiswa keperawatan dibekali tidak hanya dengan keterampilan klinis, tetapi juga dengan kemampuan berpikir kritis, komunikasi efektif, empati, serta nilai-nilai caring yang menjadi inti dari praktik keperawatan. Dengan demikian, lulusan keperawatan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang holistik, berpusat pada pasien, serta responsif terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat yang terus berkembang.

Pada akhirnya, peringatan Hari Perawat Nasional mengingatkan kita bahwa perawat bukan sekadar tenaga kesehatan yang memberikan perawatan kepada pasien, tetapi juga pilar penting yang menopang keberlangsungan sistem pelayanan kesehatan. Melalui dedikasi, ketulusan, dan profesionalisme yang terus dijaga, perawat hadir di setiap lini pelayanan untuk merawat kehidupan dan menumbuhkan harapan. Semoga semangat “Dedikasi Tanpa Batas” terus menguatkan langkah para perawat dalam mengabdi kepada masyarakat dilayanan kesehatan maupun pendidikan. Maju terus perawat Indonesia, teruslah menjadi garda terdepan yang menjaga kesehatan dan masa depan bangsa. (*)