Ramadan Sehat, Baznas Hadirkan Layanan Pengobatan Gratis bagi Mustahik di Cikarang Bekasi

Ilustrasi(Dok Istimewa)

BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) RI melalui Rumah Sehat Baznas (RSB) memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat, khususnya para mustahik di sekitar Masjid Raya Al Azhar Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai upaya menghadirkan akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau.

Kegiatan ini diikuti oleh 120 penerima manfaat dan turut dihadiri oleh Plt Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja yang juga berprofesi sebagai dokter. Dalam kesempatan tersebut, ia turut membantu melakukan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat. Adapun layanan kesehatan yang diberikan, mulai dari pemeriksaan kesehatan, konsultasi medis, hingga tindakan pengobatan. Selain itu, masyarakat juga memperoleh obat-obatan sesuai dengan hasil diagnosa.

Pimpinan Baznas RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan, mengatakan, program layanan kesehatan gratis ini merupakan bagian dari ikhtiar Baznas untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemanfaatan zakat.

“Zakat yang disalurkan muzaki, Baznas jaga amanahnya dan disalurkan kepada delapan asnaf yang benar-benar membutuhkan,” tegas Saidah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/3).

“Kami ingin memastikan masyarakat, khususnya para mustahik, dapat mengakses layanan kesehatan yang layak dan mudah dijangkau. Melalui program ini, manfaat zakat diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan,” lanjutnya.

Saidah menilai, kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi kesehatan yang menurun sering kali berdampak pada meningkatnya beban ekonomi keluarga. “Kemiskinan seringkali hadir saat kesehatan yang menurun, karena itu Baznas hadir untuk mencegah itu semua,” ujarnya.

Lebih lanjut, Saidah menegaskan, Baznas akan terus menghadirkan berbagai program sosial dan kemanusiaan, termasuk layanan kesehatan, guna membantu masyarakat yang membutuhkan serta memperkuat peran zakat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

“Zakat harus menguatkan Indonesia, baik itu pada sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM), dan pelayanan kesehatan ini sangat relevan untuk mewujudkan itu semua,” kata Saidah.

Saidah berharap, program layanan kesehatan gratis ini tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan pengobatan, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan sekaligus memperluas manfaat dana zakat bagi kesejahteraan umat.(H-2)