Baznas Beri Layanan Kesehatan Gratis kepada Penyandang Disabilitas di Jabar

Baznas memberikan layanan kesehatan gratis bagi penyandang disabilitas di Jawa Barat.(Baznas)

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melalui Rumah Sehat Baznas (RSB) Jawa Barat memberikan layanan kesehatan gratis bagi peserta Pesantren Kilat (Sanlat) Disabilitas yang digelar di Perpustakaan Pusat Dakwah Islam (PUSDAI), Jawa Barat. Layanan kesehatan tersebut berlangsung selama dua hari dengan jumlah penerima manfaat mencapai 65 orang, yang terdiri dari anak-anak penyandang disabilitas yang merupakan peserta Sanlat, pendamping Sanlat, hingga warga sekitar. Adapun sejumlah layanan kesehatan yang diberikan, mulai dari pemeriksaan kesehatan, konsultasi medis, hingga tindakan pengobatan. Selain itu, masyarakat juga memperoleh obat-obatan sesuai dengan hasil diagnosis.

Deputi II Baznas RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, M. Imdadun Rahmat, mengatakan layanan kesehatan pada Sanlat Disabilitas ini merupakan upaya Baznas dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di bidang kesehatan, khususnya selama bulan Ramadan.

“Ini juga menjadi bentuk keberpihakan kami kepada kaum rentan, seperti penyandang disabilitas. Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang disalurkan para muzaki kami jaga amanahnya untuk diberikan kepada delapan asnaf yang berhak, termasuk penyandang disabilitas,” ujar Imdadun dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/3).

Imdadun menilai, kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu mendapatkan perhatian lebih agar memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan.

“Kami ingin para penyandang disabilitas ini juga memiliki hak yang sama seperti masyarakat lainnya, yakni dapat mengakses layanan kesehatan yang layak dan mudah dijangkau. Layanan kesehatan gratis ini berasal dari dana umat dan harus kembali untuk kemaslahatan umat,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, tim RSB Jabar juga mencatat sejumlah keluhan kesehatan yang cukup banyak ditemukan pada para penerima manfaat, di antaranya hipertensi, hiperglikemia, myalgia, hiperurisemia, serta infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Menurut Imdadun, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran layanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat, khususnya kelompok rentan yang sering kali memiliki keterbatasan dalam memperoleh layanan medis.

Imdadun mengatakan, peningkatan kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. “Indikator peningkatan kesejahteraan adalah kesehatan masyarakat yang meningkat. Karena itu, kami terus berupaya menghadirkan program kesehatan, termasuk yang dapat menjangkau kelompok rentan,” ujarnya.

Imdadun menegaskan, Baznas akan terus memperluas manfaat layanan Rumah Sehat Baznas di berbagai daerah di Indonesia agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. “Selama program tersebut memberikan manfaat besar bagi mustahik, Baznas tidak menutup kemungkinan untuk terus memperluas jangkauan layanan kesehatan melalui Rumah Sehat Baznas,” ucapnya.

Melalui program layanan kesehatan gratis ini, Imdadun berharap para penyandang disabilitas dan masyarakat sekitar dapat memperoleh manfaat langsung dari dana zakat yang dihimpun, sekaligus memperkuat peran zakat dalam meningkatkan kualitas hidup mustahik.

Hingga saat ini, Baznas telah memiliki sebanyak 38 unit Rumah Sehat Baznas yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Baznas juga memiliki dua layanan kesehatan bergerak RSB dalam bentuk Ambulans Laut (kapal) yang masing-masing beroperasi di wilayah kepulauan Sangihe dan Talaud. Kehadiran dua unit RSB Bergerak ini merupakan inovasi Baznas dalam menjangkau masyarakat di wilayah terpencil dan pesisir yang sulit dijangkau oleh fasilitas. (E-3)