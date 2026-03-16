Lestari Moerdijat: Tingkatkan Keterampilan Guru untuk Memperkuat Pendidikan Inklusif

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat.(Dok. Istimewa)

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan pendidikan inklusif melalui peningkatan keterampilan guru, sebagai langkah untuk mewujudkan layanan pendidikan berkualitas bagi seluruh anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus.

"Untuk mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negara, upaya peningkatan jumlah guru yang mampu mendidik anak berkebutuhan khusus harus segera direalisasikan," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/3/2026).

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per September 2025, terdapat 363.921 murid penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 199.375 murid belajar di 60.910 satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif (SPPI).

Namun, hanya sekitar 15% dari total SPPI yang memiliki guru pembimbing khusus (GPK). Kondisi ini dinilai menghambat terciptanya layanan pendidikan yang setara bagi seluruh warga negara.

Lestari, yang akrab disapa Rerie, menegaskan konsistensi pemerintah dalam menambah jumlah GPK sangat dibutuhkan. Ia mendukung rencana pemerintah memberikan pembekalan bagi guru tahun ini agar memiliki kemampuan mendampingi anak berkebutuhan khusus.

Anggota Komisi X DPR RI itu juga meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bergotong royong mendukung percepatan realisasi program tersebut.

"Sinergi semua pihak sangat dibutuhkan agar layanan pendidikan inklusif yang adil dan merata bagi setiap warga negara dapat segera diwujudkan," pungkas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.