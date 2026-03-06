Baznas Salurkan Tangan Prostetik bagi Penyandang Disabilitas di Bogor

Headline
zakaLangkah ini merupakan bagian dari komitmen Baznas dalam memperluas aksesibilitas dan kemandirian kelompok rentan agar dapat beraktivitas lebih produktif di tengah masyarakat.
Penerima manfaat, Asep Saefudin, menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan tersebut. Terlahir dengan kondisi tangan kiri yang tidak sempurna, buruh tani asal Pasir Pogor ini kerap kesulitan saat beraktivitas di luar rumah. Kehadiran tangan prostetik baru ini tidak hanya membantu fisiknya, tetapi juga mengembalikan kepercayaan dirinya saat bekerja membantu ayahnya di ladang.
Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, menyampaikan bahwa pendistribusian alat bantu ini adalah bagian dari upaya Baznas untuk memuliakan para mustahik, terutama penyandang disabilitas yang memiliki semangat juang tinggi dalam bekerja.
"Kami sangat terharu melihat semangat Kang Asep yang tetap bekerja keras sebagai buruh tani meski memiliki keterbatasan. Baznas hadir untuk memastikan bahwa keterbatasan fisik tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang untuk mencari nafkah. Tangan prostetik ini kami berikan agar Kang Asep lebih nyaman dan percaya diri dalam menjalankan aktivitas sehari-hari," jelas Saidah Sakwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/3)
Saidah menambahkan, program bantuan bagi disabilitas ini bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah yang diamanahkan oleh para muzaki. Ia berharap bantuan ini dapat memicu kemandirian ekonomi bagi para penerima manfaat.
"Zakat harus menjadi solusi nyata bagi permasalahan sosial, termasuk dalam memberikan kemandirian bagi penyandang disabilitas. Kami berharap tangan prostetik ini menjadi 'tangan baru' yang membawa keberkahan dan semangat baru bagi Kang Asep untuk terus produktif dan berdaya bagi keluarganya," katanya.
Melalui bantuan ini, Baznas terus berupaya memperluas jangkauan program kemanusiaan hingga ke pelosok daerah. Diharapkan, sinergi antara muzaki dan Baznas dapat terus konsisten membantu masyarakat yang membutuhkan alat bantu serupa agar mereka dapat hidup lebih mandiri dan bermartabat. (E-3)
