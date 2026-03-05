Baznas Salurkan Lima Ambulans dan 13.751 Paket Ramadan Bahagia untuk Masyarakat Prasejahtera

Ilustrasi(Dok Baznas)

BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menyalurkan Sedekah Konsumen PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) berupa lima unit mobil ambulans dan 13.751 Paket Ramadan Bahagia (PRB) dengan total nilai mencapai Rp10.232.245.768, yang akan disalurkan ke 36 provinsi di Indonesia.

Bantuan tersebut merupakan hasil pengumpulan Dana Sedekah Konsumen Alfamart selama empat bulan, yakni periode Juni hingga Juli dan November hingga Desember. Dana yang dihimpun melalui donasi kembalian konsumen di gerai-gerai Alfamart.

Ketua Baznas RI, Noor Achmad, menyampaikan apresiasi atas konsistensi Alfamart yang telah beberapa tahun berkolaborasi dengan Baznas. Ia mengatakan, tren pengumpulan dana sedekah konsumen terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Alhamdulillah, Alfamart sudah bekerja sama dengan kami beberapa tahun ini dan konsisten. Dari tahun pertama hingga saat ini dan ternyata meningkat terus. Ini menunjukkan bahwa konsumen percaya menitipkan sedekahnya melalui Alfamart untuk disalurkan oleh Baznas,” ujar Noor Achmad dilansir dari keterangan resmi, Kamis (5/3).

“Artinya, dengan kekuatan yang demikian, Alfamart tidak mungkin ditinggalkan oleh para konsumennya. Justru akan semakin kuat, apalagi jika terus menjalin kerja sama dengan BAZNAS,” sambungnya.

Lebih lanjut, Noor Achmad menjelaskan, penyaluran Paket Ramadan Bahagia diprioritaskan bagi pekerja rentan dan pelaku UMKM, penyandang disabilitas, masyarakat miskin ekstrem dan terlantar, panti asuhan dan yayasan dhuafa, serta tenaga pendidik dan dai di berbagai daerah.

Sementara itu, lima unit ambulans akan ditempatkan di Rumah Sehat Baznas Jawa Barat, Jakarta Timur, Bulukumba, Jepara, Pelalawan, Karanganyar, dan Palu. "Dengan target penerima manfaat sebanyak 85.398 jiwa," kata Noor Achmad.

Ia menambahkan, kepercayaan masyarakat menjadi modal utama keberlanjutan kolaborasi tersebut. Menurutnya, konsumen Alfamart tidak ragu bersedekah melalui donasi kembalian kurang dari Rp500 dan bersedekah tanpa berbelanja dengan donasi bebas, karena yakin dana tersebut akan dikelola secara amanah dan profesional. "Artinya kolaborasi antara Alfamart dan Baznas dipercaya oleh masyarakat," ucap Noor Achmad.

Dia berharap, kolaborasi tersebut terus berlanjut dan memberikan dampak sosial yang lebih besar, tidak hanya pada momentum Ramadan, tetapi sepanjang tahun.

Sementara itu, Corporate Affairs Director PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, Solihin, menyampaikan terima kasih atas kolaborasi yang terjalin dengan Baznas RI.

Ia menegaskan, program tersebut merupakan wujud nyata amanah masyarakat melalui donasi kembalian konsumen di gerai-gerai Alfamart di seluruh Indonesia. “Ini adalah kehormatan bagi kami. Dana yang terkumpul kami pastikan disalurkan kepada para penerima yang berhak melalui Baznas. Hari ini kita menyaksikan bagaimana amanah itu dikelola secara profesional dan tepat sasaran,” ujar Solihin.

Ia menambahkan, kolaborasi tersebut bukan sekadar program penyaluran bantuan, melainkan komitmen jangka panjang untuk menghadirkan dampak sosial yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, sedekah konsumen Alfamart menjadi kunci utama keberhasilan program tersebut.

“Orang Indonesia luar biasa. Ketika berdonasi untuk hal yang bermakna dan diyakini tepat sasaran, mereka dengan ikhlas memberikan. Kami mengapresiasi seluruh konsumen Alfamart. Tanpa mereka, program ini tidak mungkin terwujud. Terima kasih konsumen setia Alfamart,” katanya.(H-2)