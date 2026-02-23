Premier Promenade Serahkan Ambulans ke Yayasan Yatim & Fuqoro Miftahul Jannah

Ketua Yayasan Yatim & Fuqoro Miftahul Jannah, Tajuddin, menyampaikan apresiasi atas kepedulian PT Bukit Sukses Bersama yang telah mempercayakan penyaluran ambulans melalui yayasan. Ia menilai bantuan ini akan sangat membantu pelayanan kemanusiaan yang sela(Dok. PT Premier Qualitas Indonesia)

PREMIER Promenade (PT Bukit Sukses Bersama) menunjukkan komitmennya terhadap kepedulian sosial dan kesehatan masyarakat melalui penyerahan satu unit ambulans yang dilaksanakan di Marketing Gallery Premier Promenade, Depok. Penyerahan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam mendukung tersedianya sarana kesehatan yang cepat dan siap digunakan, khususnya dalam situasi darurat.

Ambulans tersebut diserahkan melalui kerja sama dengan Yayasan Yatim & Fuqoro Miftahul Jannah, dengan harapan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membantu warga di sekitar kawasan Premier Promenade maupun masyarakat yang membutuhkan layanan medis darurat.

Sales & Marketing Manager PT Premier Qualitas Indonesia (developer dari Premier Promenade yang merupakan joint development dengan Nishitetsu) Hendy Musa, menjelaskan inisiatif ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar kawasan pengembangan terutama Sawangan, Depok.

"Kami berharap ambulans ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Kehadiran fasilitas ini bukan hanya sebagai sarana transportasi medis, tetapi juga simbol kepedulian dan kebersamaan antara perusahaan dan lingkungan sekitar," ujar Hendy Musa.

Menurutnya, kolaborasi dengan Yayasan Yatim & Fuqoro Miftahul Jannah menjadi langkah penting dalam memastikan bantuan tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan secara tepat sasaran. Sekaligus, penyerahan ambulans ini diharapkan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

"Program ini diharapkan memperkuat hubungan baik dengan masyarakat sekaligus mendukung keberlangsungan usaha yang selaras dengan kesejahteraan lingkungan sekitar," tambahnya.

Ketua Yayasan Yatim & Fuqoro Miftahul Jannah, Tajuddin, menyampaikan apresiasi atas kepedulian PT Bukit Sukses Bersama yang telah mempercayakan penyaluran ambulans melalui yayasan. Ia menilai bantuan ini akan sangat membantu pelayanan kemanusiaan yang selama ini dijalankan yayasan.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada PT Bukit Sukses Bersama atas dukungan nyata ini. Ambulans ini akan menjadi fasilitas penting untuk membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan darurat. Kami berkomitmen untuk mengelola dan memanfaatkannya secara optimal demi kepentingan warga," ujar Tajuddin.

Premier Promenade (PT Bukit Sukses Bersama) juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Yayasan Yatim & Fuqoro Miftahul Jannah atas dedikasi dan kepercayaannya dalam menyalurkan bantuan ini, serta kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan penyerahan ambulans.

Melalui inisiatif sosial ini, perusahaan menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam pembangunan sosial dan kemanusiaan, sekaligus memperkuat nilai gotong royong sebagai fondasi hubungan antara perusahaan dan masyarakat.

Seremoni penyerahan ambulans tersebut juga dihadiri para tokoh penting di wilayah tersebut seperti Ketua DKM Masjid Jaami An Nuur Ustadz Safruddin, beberapa ketua Rukun Warga (RW) dan ketua Rukun Tetangga (RT). (E-1)