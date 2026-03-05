Baznas Bersama Dubes RI di Mesir Salurkan 5 Unit Ambulans untuk Palestina

Ilustrasi(Dok Istimewa)

BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) RI bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, secara resmi menyerahkan bantuan lima unit ambulans donasi dari Tempo Scan kepada Kementerian Kesehatan Mesir. Penyerahan bantuan kemanusiaan ini dilaksanakan di kantor Egyptian Ambulance Authority, Kairo.

Kelima unit ambulans tersebut direncanakan akan segera dioperasikan di wilayah perbatasan Rafah guna mendukung layanan kesehatan darurat bagi warga Gaza yang sangat membutuhkan bantuan medis. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Kuncoro Giri Waseso, sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia.

Ketua Baznas RI, Noor Achmad, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan aksi kolaborasi antara sektor swasta dan lembaga filantropi Islam dalam merespons krisis kemanusiaan di Palestina.

"Alhamdulillah, amanah dari Tempo Scan melalui Baznas telah sampai di Kairo. Ambulans ini merupakan aksi peduli masyarakat Indonesia untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kami berharap bantuan ini dapat mempercepat akses layanan medis di perbatasan Rafah, di mana kebutuhan fasilitas evakuasi sangat mendesak," ujar Noor Achmad dikutip pada Kamis (5/3).

Senada dengan hal tersebut, Dubes RI untuk Mesir, Kuncoro Giri Waseso, menyampaikan rasa bangga atas kolaborasi yang terjalin. Beliau mengapresiasi peran Baznas sebagai jembatan kebaikan bagi masyarakat Indonesia.

"Saya bangga sekali hari ini atas upaya Baznas dan Tempo Scan yang berhasil menyumbangkan 5 ambulans melalui Egyptian Ambulance Authority. Semoga ambulans ini sangat bermanfaat bagi rakyat Palestina yang sedang membutuhkan. Kita akan terus mendukung upaya bantuan kemanusiaan ini sebagai bagian dari komitmen Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina," tegas Kuncoro.

Sementara itu, perwakilan dari Kementerian Kesehatan Mesir, Amrou Rashid menyampaikan apresiasi yang mendalam dan terima kasih kepada Baznas, Tempo Scan, serta seluruh rakyat Indonesia. Ia menilai bantuan ini sebagai cerminan eratnya solidaritas umat Islam dan solidaritas antarbangsa.

Pihak otoritas ambulans Mesir juga memastikan bahwa kelima armada tersebut akan segera dimobilisasi dan operasikan untuk memperkuat pelayanan kesehatan di titik-titik krusial wilayah perbatasan. (H-2)