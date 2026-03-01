Baznas Bagikan Paket Pangan untuk Warga Palestina di Masjid Al Aqsa

Ilustrasi(Dok Istimewa)

BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menyalurkan 225 paket pangan (food package) bagi warga Palestina di kawasan Masjid Al Aqsa. Bantuan ini merupakan bagian dari program kemanusiaan internasional Baznas RI untuk membantu masyarakat yang terdampak konflik dan keterbatasan akses pangan.

Paket pangan tersebut berisi kebutuhan pokok keluarga yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan konsumsi masyarakat setempat. Bantuan didistribusikan melalui mitra setempat guna memastikan penyaluran berjalan tepat sasaran.

Ketua Baznas RI, Noor Achmad, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan amanah masyarakat Indonesia yang disalurkan untuk saudara-saudara di Palestina.

“Alhamdulillah amanah masyarakat Indonesia yang dititipkan melalui Baznas dapat kami salurkan dalam bentuk paket pangan bagi warga Palestina. Ini adalah wujud kepedulian dan solidaritas umat Islam Indonesia terhadap saudara-saudara kita di sana,” ungkapnya dikutip dari keterangan resmi, Minggu (1/3).

Ia menegaskan, situasi yang belum stabil di tengah konflik membuat akses pangan di sejumlah wilayah Palestina menjadi terbatas. Kondisi tersebut menjadikan bantuan internasional sangat dibutuhkan, terutama pada bulan Ramadan.

Menurutnya, Ramadan menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas umat Islam sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi mereka yang tengah berada dalam kondisi sulit.

“Kami berharap paket pangan ini dapat meringankan beban masyarakat Palestina serta menghadirkan harapan di tengah keterbatasan. Kami ingin mereka merasakan bahwa mereka tidak sendiri. Baznas bersama masyarakat Indonesia akan terus hadir dalam misi kemanusiaan ini,” tegasnya.

Noor Achmad pun mengajak masyarakat Indonesia untuk terus memperkuat solidaritas kemanusiaan global melalui zakat, infak, dan sedekah, karena tidak hanya menguatkan Indonesia, tetapi juga menguatkan dunia. "Zakat menguatkan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga dalam misi kemanusiaan dunia," ucapnya. (H-2)