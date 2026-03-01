Bank Indonesia NTT Bagikan 2.300 Paket Berbuka Puasa dan Sembako Ramadan

Headline
KANTOR Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membagikan 2.300 paket berbuka puasa dan sembako kepada masyarakat dalam rangka Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2026.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur, Adidoyo Prakoso, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus komitmen Bank Indonesia untuk hadir di tengah masyarakat selama bulan suci Ramadan 1447 H.
“Melalui program CBP BERAMAL dan CBP BERKAH, kami menyalurkan 2.300 paket berbuka puasa dan sembako kepada masyarakat di 11 lokasi. Ini merupakan wujud nyata kebersamaan dan kepedulian Bank Indonesia NTT di bulan Ramadan,” ujar Adidoyo di Kupang, Minggu (1/3).
Penyaluran paket telah dilaksanakan pada 20, 23 hingga 27 Februari 2026 di enam lokasi, yakni Masjid Nurul Mubien Namosain, Masjid Agung Baiturrahman Perumnas, Masjid Nurul Iman Oebobo, Masjid Al Muhajirin Oebufu, Kampung Muslim Oesapa, dan Kampung Muslim Air Mata.
Selanjutnya, pembagian paket akan dilanjutkan pada 2–3 Maret serta 5–6 Maret 2026 di Masjid Nurul Hidayah Kelapa Lima, Pondok Pesantren Hidayatullah Batakte, Kampung Muslim Kayu Putih, dan Kampung Muslim Lasiana.
Adidoyo menambahkan, selain pembagian paket Ramadan, Bank Indonesia juga terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan merawat Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan digital yang marak di media sosial.
“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya membawa keberkahan, tetapi juga meningkatkan literasi masyarakat tentang Rupiah dan transaksi yang aman selama Ramadan,” ujarnya. (H-2)
