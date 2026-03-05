Perkuat Ekonomi Umat, Baznas Bersama Aksesmu Resmikan Program Zmart Ramadan

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
BAZNAS Amil Zakat Nasional (Baznas) RI resmi memperkuat kolaborasi dengan penyedia stok barang dagangan, PT Sumber Trijaya Lestari (Aksesmu), untuk program pemberdayaan ekonomi mustahik, Zmart.
Ketua Baznas RI, Noor Achmad, mengatakan bahwa sinergi ini merupakan upaya memperkuat manajemen dan rantai pasok (supply chain) bagi pelaku usaha mikro di pedesaan maupun wilayah perkotaan.
"Saat ini jumlah Zmart di seluruh Indonesia telah mencapai 4.805 unit. Kerja sama dengan Aksesmu sebagai fasilitator penyaluran barang sangat krusial. Kita berharap ke depannya antara Alfamart, Alfamidi, dan Zmart bisa saling memperkuat, bukan bersaing," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Kamis (5/3).
Noor Achmad menyebut tujuan akhir dari program ini adalah kemandirian ekonomi para penerima manfaat. Dengan manajemen yang lebih modern dan dukungan rantai pasokan dari Aksesmu, para pemilik warung kecil ini diharapkan dapat naik kelas dari mustahik menjadi muzaki.
"Kita memperkuat warung-warung kecil di wilayah perkotaan melalui manajemen yang bagus. Melalui program Zmart, kami ingin para Saudagar Zmart lebih berdaya hingga nantinya mereka mampu bertransformasi dari penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzaki)," tuturnya.
Zmart merupakan program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk usaha ritel mikro sebagai upaya meningkatkan eksistensi dan kapasitas usaha untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban. Bantuan diberikan dalam bentuk branding, alat-alat, modal usaha, dan pendampingan.(H-2)
Kegiatan ini diikuti oleh 120 penerima manfaat dan turut dihadiri oleh Plt Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja yang juga berprofesi sebagai dokter.
Presiden Prabowo Subianto apresiasi Baznas atas kontribusi besarnya dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mendistribusikan bantuan berupa tangan prostetik bagi penyandang disabilitas di wilayah Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan beras zakat fitrah bagi warga terdampak banjir rob di pesisir Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Secara nasional, pengelolaan zakat sepanjang 2025 tercatat mampu mengentaskan 302.994 jiwa dari kemiskinan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved