Perkuat Ekonomi Umat, Baznas Bersama Aksesmu Resmikan Program Zmart Ramadan

Ilustrasi(Dok Istimewa)

BAZNAS Amil Zakat Nasional (Baznas) RI resmi memperkuat kolaborasi dengan penyedia stok barang dagangan, PT Sumber Trijaya Lestari (Aksesmu), untuk program pemberdayaan ekonomi mustahik, Zmart.

Ketua Baznas RI, Noor Achmad, mengatakan bahwa sinergi ini merupakan upaya memperkuat manajemen dan rantai pasok (supply chain) bagi pelaku usaha mikro di pedesaan maupun wilayah perkotaan.

"Saat ini jumlah Zmart di seluruh Indonesia telah mencapai 4.805 unit. Kerja sama dengan Aksesmu sebagai fasilitator penyaluran barang sangat krusial. Kita berharap ke depannya antara Alfamart, Alfamidi, dan Zmart bisa saling memperkuat, bukan bersaing," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Kamis (5/3).

Baca juga : Dukung Pelaku Usaha Mikro, Baznas Resmikan BMD di Tulungagung

Noor Achmad menyebut tujuan akhir dari program ini adalah kemandirian ekonomi para penerima manfaat. Dengan manajemen yang lebih modern dan dukungan rantai pasokan dari Aksesmu, para pemilik warung kecil ini diharapkan dapat naik kelas dari mustahik menjadi muzaki.

"Kita memperkuat warung-warung kecil di wilayah perkotaan melalui manajemen yang bagus. Melalui program Zmart, kami ingin para Saudagar Zmart lebih berdaya hingga nantinya mereka mampu bertransformasi dari penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzaki)," tuturnya.

Zmart merupakan program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk usaha ritel mikro sebagai upaya meningkatkan eksistensi dan kapasitas usaha untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban. Bantuan diberikan dalam bentuk branding, alat-alat, modal usaha, dan pendampingan.(H-2)