Sambut Mudik Lebaran, Baznas Berikan Layanan Servis dan Ganti Oli Gratis bagi 5.000 Motor

Ilustrasi(Dok Baznas)

BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) RI melalui program Z-Auto memberikan layanan servis dan ganti oli gratis bagi 5.000 motor yang tersebar di 43 kabupaten/kota di Indonesia, untuk membantu para pemudik memastikan kendaraannya dalam kondisi prima saat arus mudik Lebaran 2026

Program servis dan Ganti Oli Gratis 5.000 Motor Mudik Aman dan Nyaman Bersama Z-Auto 2026 resmi diluncurkan oleh Ketua Baznas RI, Noor Achmad, yang digelar di Gedung Baznas RI, Jakarta, Rabu (4/3). Peluncuran ini menandai dimulainya layanan servis dan ganti oli gratis, serentak di 43 Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia periode 3-8 Maret 2026.

Adapun layanan yang diberikan meliputi servis ringan, ganti oli, pengecekan rem, ban, kelistrikan, serta perawatan ringan lainnya. Program ini diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pemudik dalam kategori mustahik, para pengemudi ojek online (ojol) dan ojek pengkolan yang menggantungkan penghasilan sehari-hari dari sepeda motor.

Noor Achmad, mengatakan program tersebut merupakan bentuk kepedulian Baznas terhadap para pemudik, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan pengemudi ojek online (ojol) yang menggantungkan penghasilan dari sepeda motor.

Menurutnya, momentum mudik kerap diiringi meningkatnya kebutuhan rumah tangga sehingga perawatan kendaraan sering kali tertunda. Padahal, kondisi kendaraan yang layak jalan menjadi faktor penting untuk keselamatan selama perjalanan jauh. “Belum tentu uang yang ada bisa digunakan untuk ganti oli dan servis. Maka bantuan Baznas ini sangat membantu sekali,” ujar Noor Achmad.

Menurutnya, program ini sangat dibutuhkan, terutama bagi para pengemudi ojol yang menjadikan motor sebagai penopang utama pekerjaan mereka. Dengan adanya layanan gratis ini, para ojol tetap dapat bekerja sekaligus mempersiapkan kendaraan untuk perjalanan mudik.

Noor Achmad juga mengungkapkan, tingginya antusiasme masyarakat terhadap program tersebut. Dari total 5.000 kuota yang disediakan, saat peluncuran berlangsung kuota telah terisi hampir separuhnya.

“Insya Allah kalau memungkinkan dan ada kebijakan di akhir Ramadan, bisa saja kita tambah untuk membantu para pemudik, terutama teman-teman ojol. Pada program ini kita juga melibatkan 300 mustahik binaan Z-Auto Baznas,” jelasnya.

Dia menyampaikan, program ini dilaksanakan secara serentak di 43 kab/kota dengan menggandeng Baznas daerah. "Kami berharap program ini tidak hanya memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemudik, tetapi juga menjadi ladang keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat," ujar Noor Achmad.

Sementara itu, Pimpinan Baznas RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, mengatakan program ini memiliki dua manfaat utama. Pertama, membantu keselamatan pemudik agar mereka dapat kembali ke kampung halaman dengan selamat.

“Baznas konsen menjaga jiwa para pemudik atau ibnu sabil. Para pemudik ini adalah Ibnu Sabil. Mereka sedang dalam perjalanan untuk menjalin silaturahmi, berjuang untuk birrul walidain (berbakti kepada orangtua), untuk bisa sungkem kepada orangtua. Bagian dari upaya kita adalah memastikan mereka berangkat dan pulang dengan selamat,” ujar Saidah.

Dimensi kedua, lanjutnya, adalah pemberdayaan montir Z-Auto binaan Baznas Para mekanik binaan tetap mendapatkan konsumen, sementara biaya servis dan oli ditanggung oleh Baznas. “Z-Auto akan mendapatkan banyak customer untuk dilayani, tetapi yang membayar adalah Baznas. Jadi dua mustahik ini bertemu dalam kebahagiaan. Montir binaan kita berkembang usahanya, dan para penerima manfaat yang dilayani juga bergembira karena gratis,” jelasnya.

Salah satu penerima manfaat, Narto (45), pengemudi ojek online asal Jelambar, Jakarta Barat, mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Ia menilai servis dan ganti oli gratis sangat berarti di tengah tingginya kebutuhan menjelang Lebaran.

“Saya sebagai ojol merasa sangat terbantu. Program Z-Auto ini membantu teman-teman ojol, khususnya di wilayah Jakarta. Terima kasih untuk Baznas,” ujar Narto. (H-2)