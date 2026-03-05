Baznas Salurkan Beras Zakat Fitrah kepada Warga Terdampak Banjir Rob

Headline
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan beras zakat fitrah bagi warga terdampak banjir rob di pesisir Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penyaluran ini difokuskan di dua titik, yakni Pondok Dua (Desa Pantai Harapan Jaya) dan Muara Beting (Desa Pantai Bahagia), Kecamatan Muara Gembong.
Dalam aksi kemanusiaan ini, Baznas mendistribusikan total 200 paket beras zakat fitrah masing-masing seberat 5 kg, dengan rincian 100 paket untuk setiap lokasi. Kehadiran Baznas menjadi angin segar bagi warga yang selama tiga bulan terakhir terkepung banjir rob dan kesulitan mendapatkan bantuan logistik.
Pimpinan Baznas RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, menyampaikan bahwa penyaluran ini merupakan komitmen Baznas untuk memastikan amanah zakat fitrah dari para muzaki sampai ke tangan mereka yang paling membutuhkan (mustahik), terutama di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau.
“Baznas berupaya hadir di tengah masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, yakni dampak banjir rob yang berkepanjangan serta tantangan ekonomi di bulan Ramadan. Kami berharap bantuan beras zakat fitrah ini dapat meringankan beban pangan keluarga, sehingga warga bisa menjalankan ibadah puasa dengan lebih tenang meskipun dalam situasi sulit,” ujar Saidah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/3).
Kondisi di lapangan memang cukup memprihatinkan. Watiah, salah seorang warga Desa Pantai Harapan Jaya, mengungkapkan bahwa desanya telah terisolasi akibat banjir rob selama hampir tiga bulan.
"Gara-gara banjir rob hampir tiga bulan sampai kaki bonyok kena kutu air, dan selama itu bantuan belum ada yang masuk. Alhamdulillah hari ini dapat bantuan beras zakat fitrah dari Baznas. Di situasi sekarang kami sangat membutuhkan bantuan ini. Terima kasih, Baznas," ucap Watiah haru.
Hal senada disampaikan oleh Tambrun (65), seorang nelayan bidak yang tinggal di gubuk kecil bersama istrinya yang mengidap tumor otak. Dengan penghasilan tak menentu berkisar Rp30-50 ribu sekali melaut, bantuan ini sangat berarti baginya.
"Biasanya uang segitu buat beli beras. Alhamdulillah dengan bantuan Baznas ini, saya merasa sangat terbantu," katanya.
Dampak banjir rob ini juga ditegaskan oleh Nursan, pegiat Kelompok Bahagia Berkarya (Kebaya). Ia menjelaskan bahwa banjir yang masuk ke rumah-rumah warga telah melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
"Nelayan tidak bisa fokus melaut karena pemulihan rumah, ditambah cuaca angin barat yang berbahaya buat melaut. Kalau tidak melaut, artinya tidak punya penghasilan. Bantuan beras ini setidaknya meringankan beban warga di sini," jelas Nursan. (E-3)
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mendistribusikan bantuan berupa tangan prostetik bagi penyandang disabilitas di wilayah Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Secara nasional, pengelolaan zakat sepanjang 2025 tercatat mampu mengentaskan 302.994 jiwa dari kemiskinan.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta dana zakat yang dihimpun melalui BAZNAS (Bazis) DKI Jakarta bisa disalurkan kepada warga yang membutuhkan.
Inisiatif ini merupakan langkah konkret untuk mengonversi semangat keguyuban antarumat beragama menjadi aksi nyata dalam mengelola isu-isu kemanusiaan di Indonesia secara kolaboratif.
LEMBAGA Amil Zakat, Infaq, dan Sadaqah Muhammadiyah (Lazismu) tingkat pusat secara resmi melakukan pentasarufan (penyaluran) dana kepada Majelis, Lembaga, dan Organisasi Otonom.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Palu menetapkan besaran zakat fitrah tahun ini sebesar Rp37.500 per jiwa.
Baznas terus memperkuat kelompok petani binaan program Lumbung Pangan (LP) di berbagai daerah di Indonesia dalam mempersiapkan beras kualitas premium untuk kebutuhan Zakat Fitrah.
KEPALA Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al Asyhar menegaskan, hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bingung pilih zakat fitrah pakai beras atau uang? Pelajari perbandingan hukum menurut Mazhab Syafii, Hanafi, Maliki, dan Hanbali beserta panduan praktisnya.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menetapkan besaran zakat fitrah tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi sebesar Rp50.000 per jiwa atau setara dengan 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras premium.
