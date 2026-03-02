Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Media Indonesia
02/3/2026 14:15
Cek Fakta : Kemenag Gunakan Zakat untuk Program MBG, Hoaks
Menteri Agama Nasaruddin Umar(MI/Ramdani)

UNGGAHAN di media sosial menarasikan bahwa Menteri Agama RI Nasaruddin Umar akan memaksimalkan zakat dan wakaf untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak benar atau hoaks.

Narasi penggunaan zakat untuk MBG itu muncul di laman media sosial Facebook.

Unggahan itu juga menyeratakan komentar soal penggunaan zakat di luar delapan golongan penerima (asnaf).

Baca juga : Menag Nasaruddin Umar: Zakat Tidak Boleh Digunakan di Luar Delapan Asnaf

Namun, faktanya Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa zakat tak boleh digunakan di luar ketentuan delapan asnaf. Asnaf diatur dalam Al-Qur’an.

Menteri Agama menyampaikan bahwa zakat  yang dimanfaatkan  di luar kelompok penerima yang sah akan menjadi persoalan syariah.

“Zakat itu tidak boleh dimanfaatkan di luar asnafnya. Jangan sampai zakat ini diberikan kepada yang non-asnaf. Itu persoalan syariah,” kata Menag, seperti dikutip Senin (2/3).

Hal yang disampaikan Menag membantah adanya informasi yang mengaitkan zakat dengan program MBG. 

Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al Asyhar menegaskan bahwa tidak ada kebijakan penggunaan zakat terkait MBG. (Ant/H-4)



Editor : Indriyani Astuti
