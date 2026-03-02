Panduan Salat Khusuf Gerhana Bulan 3 Maret 2026: Niat dan Tata Cara

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Fenomena astronomi langka Gerhana Bulan Total akan menyapa wilayah Indonesia pada Selasa, 3 Maret 2026. Mengingat peristiwa ini terjadi di tengah bulan suci Ramadan, Umat Muslim dianjurkan melaksanakan Salat Sunah Khusuf saat Gerhana Bulan Total berlangsung, sebagaimana tuntunan syariat Islam.
Berbeda dengan salat sunah pada umumnya, Salat Khusuf memiliki tata cara khusus yang melibatkan dua kali rukuk dalam satu rakaat. Berikut adalah panduan lengkap niat dan tata cara pelaksanaannya sesuai tuntunan syariat.
Niat dapat dilafalkan di dalam hati atau diucapkan secara lisan sebelum memulai takbiratul ihram. Berikut bacaannya:
"Ushalli sunnatal khusuufi rak'ataini imaaman/ma'muuman lillaahi ta'aalaa."
Artinya: "Saya niat salat sunah gerhana bulan dua rakaat sebagai imam/makmum karena Allah Ta'ala."
Salat Khusuf dilakukan sebanyak dua rakaat, di mana pada setiap rakaat terdapat dua kali berdiri (membaca Al-Fatihah) dan dua kali rukuk. Berikut urutannya:
Selain melaksanakan salat, umat Islam juga dianjurkan untuk memperbanyak amalan berikut saat bayangan bumi menutupi bulan:
Berdasarkan data BMKG, puncak Gerhana Bulan Total di wilayah Indonesia Barat (WIB) akan terjadi pada pukul 18.33 WIB. Masyarakat diimbau untuk menyesuaikan waktu pelaksanaan salat dengan jadwal fase gerhana di wilayah masing-masing.
Panduan lengkap niat sholat gerhana bulan (Khusuf) dalam teks Arab, latin, dan artinya, serta tata cara pelaksanaannya pada Gerhana Bulan 3 Maret 2026.
Bagi umat Muslim, gerhana bulan total bukan sekadar fenomena astronomi, tetapi juga momen untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui salat gerhana atau salat khusuf.
Bagi umat Muslim, gerhana bulan total bukan sekadar fenomena astronomi, tetapi juga momen untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui salat gerhana atau salat khusuf.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved