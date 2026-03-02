Panduan Salat Khusuf Gerhana Bulan 3 Maret 2026: Niat dan Tata Cara

Ilustrasi(Antara)

Fenomena astronomi langka Gerhana Bulan Total akan menyapa wilayah Indonesia pada Selasa, 3 Maret 2026. Mengingat peristiwa ini terjadi di tengah bulan suci Ramadan, Umat Muslim dianjurkan melaksanakan Salat Sunah Khusuf saat Gerhana Bulan Total berlangsung, sebagaimana tuntunan syariat Islam.

Berbeda dengan salat sunah pada umumnya, Salat Khusuf memiliki tata cara khusus yang melibatkan dua kali rukuk dalam satu rakaat. Berikut adalah panduan lengkap niat dan tata cara pelaksanaannya sesuai tuntunan syariat.

Niat Salat Gerhana Bulan (Khusuf)

Niat dapat dilafalkan di dalam hati atau diucapkan secara lisan sebelum memulai takbiratul ihram. Berikut bacaannya:

"Ushalli sunnatal khusuufi rak'ataini imaaman/ma'muuman lillaahi ta'aalaa." Artinya: "Saya niat salat sunah gerhana bulan dua rakaat sebagai imam/makmum karena Allah Ta'ala."

Salat Khusuf dilakukan sebanyak dua rakaat, di mana pada setiap rakaat terdapat dua kali berdiri (membaca Al-Fatihah) dan dua kali rukuk. Berikut urutannya:

Niat dan Takbiratul Ihram: Memulai salat seperti biasa. Membaca Al-Fatihah dan Surat Pendek/Panjang: Disarankan membaca dengan suara lantang (jahr). Rukuk Pertama: Melakukan rukuk dengan durasi yang lebih lama dari salat biasa. Bangkit (Iktidal) Pertama: Setelah iktidal, tidak langsung sujud, melainkan kembali bersedekap. Membaca Al-Fatihah dan Surat Kembali: Membaca surat yang lebih pendek dari bacaan pertama. Rukuk Kedua: Melakukan rukuk kembali yang durasinya sedikit lebih singkat dari rukuk pertama. Iktidal Kedua dan Sujud: Bangkit dari rukuk, iktidal, lalu melakukan dua sujud seperti salat biasa. Rakaat Kedua: Ulangi langkah 2 sampai 7 dengan bacaan yang lebih singkat, kemudian diakhiri dengan Tahiyat Akhir dan Salam.

Amalan Sunah Saat Gerhana

Selain melaksanakan salat, umat Islam juga dianjurkan untuk memperbanyak amalan berikut saat bayangan bumi menutupi bulan:

Memperbanyak zikir, takbir, dan istighfar.

Berdoa untuk keselamatan dan keberkahan, terutama karena bertepatan dengan bulan Ramadan.

Bersedekah kepada yang membutuhkan.

Mendengarkan khotbah singkat setelah salat gerhana selesai dilaksanakan secara berjamaah.

Berdasarkan data BMKG, puncak Gerhana Bulan Total di wilayah Indonesia Barat (WIB) akan terjadi pada pukul 18.33 WIB. Masyarakat diimbau untuk menyesuaikan waktu pelaksanaan salat dengan jadwal fase gerhana di wilayah masing-masing.