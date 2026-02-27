MBG Disebut Putar Ekonomi Desa

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya berdampak pada asupan gizi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga di sekitar lokasi pelaksanaan.
Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Cilacap, Yudha Prasetyo, menyebut efek program tersebut dirasakan langsung oleh petani, peternak, pedagang, hingga relawan lokal.
"Program MBG sebenarnya sangat memutar perekonomian rakyat apalagi untuk warga lokal, karena jika ada warga lokal yang punya ladang sayur atau apapun itu, termasuk hasil ternak, pihak MBG di lingkungan tersebut wajib membelinya," kata Yudha Prasetyo dikutip pada Jumat (27/2).
Ia menjelaskan, kebutuhan bahan pangan untuk satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) cukup besar. Dengan asumsi sekitar 2.000 siswa penerima manfaat, setiap dapur MBG membutuhkan 100-160 kilogram sayuran per hari. Untuk produk hewani seperti telur dan daging ayam, kebutuhannya mencapai 160-200 kilogram per hari.
Dalam satu kecamatan, jumlah SPPG bisa berkisar antara 6 hingga 24 unit. Artinya, potensi perputaran bahan pangan menjadi signifikan.
"Sementara satu kecamatan di sini bisa memiliki 6-24 SPPG. Maka perputaran ekonominya luar biasa. Asumsikan ada 10 SPPG saja, maka setiap hari butuh 1-1,6 ton sayur, dan 1,6-2 ton telur atau daging ayam," terangnya.
Menurut Yudha, pasokan tersebut dipenuhi oleh beberapa penyedia barang di tiap SPPG, dengan sistem pembayaran cepat.
"Rata-rata ada 4-6 supplier tiap SPPG. Skema pembayaran langsung, barang datang H+1 uang masuk ke rekening supplier," jelasnya.
Selain menyerap hasil pertanian dan peternakan warga, program ini juga melibatkan tenaga dari lingkungan sekitar. Ia menegaskan keterlibatan warga menjadi bagian dari skema operasional dapur MBG.
"Untuk relawan itu wajib 70% warga sekitar," pungkasnya. (E-4)
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan program Sekolah Gratis menjadi prioritas utama. Lebih dari 60 ribu siswa di 801 sekolah swasta telah merasakan manfaatnya.
Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan 45.000 akun medsos SPPG unggah menu & harga Makan Bergizi Gratis setiap hari. Simak juga waspada modus penipuan dapur MBG.
Kecukupan gizi harus menjadi prioritas utama sebelum seorang anak didik menerima asupan ilmu pengetahuan di sekolah.
Sekretaris Kabinet menjelaskan bahwa anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai amanat konstitusi.
Hensa menilai konsolidasi ini dilakukan untuk menghindari polemik berkepanjangan tentang anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikaitkan dengan pemotongan anggaran pendidikan.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran pembangunan infrastruktur pendidikan dalam APBN.
SEBANYAK 492 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatra ditutup sementara atau di-suspend mulai 9 Maret 2026 tanpa batas waktu.
WAKIL Kepala BGN bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal bukan dirancang sebagai program bisnis
Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menutup pendaftaran mitra Program Makan Bergizi Gratis. Waspadai modus jual beli titik SPPG hingga ratusan juta rupiah!
Meta sebagai pemilik platform dianggap tidak berusaha untuk melakukan moderasi konten.
Menko Airlangga Hartarto respons Fitch Ratings soal risiko fiskal program Makan Bergizi Gratis. Sebut investasi SDM beri manfaat ekonomi 7 kali lipat.
WAKIL Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang meminta para kepala daerah ikut mengawasi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibuat di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved