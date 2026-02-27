MBG Disebut Putar Ekonomi Desa

Pelajar menyantap MBG.(MI/Kristiadi)

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya berdampak pada asupan gizi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga di sekitar lokasi pelaksanaan.

Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Cilacap, Yudha Prasetyo, menyebut efek program tersebut dirasakan langsung oleh petani, peternak, pedagang, hingga relawan lokal.

"Program MBG sebenarnya sangat memutar perekonomian rakyat apalagi untuk warga lokal, karena jika ada warga lokal yang punya ladang sayur atau apapun itu, termasuk hasil ternak, pihak MBG di lingkungan tersebut wajib membelinya," kata Yudha Prasetyo dikutip pada Jumat (27/2).

Baca juga : Sri Sultan Minta Menu MBG tak Asal Jadi

Ia menjelaskan, kebutuhan bahan pangan untuk satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) cukup besar. Dengan asumsi sekitar 2.000 siswa penerima manfaat, setiap dapur MBG membutuhkan 100-160 kilogram sayuran per hari. Untuk produk hewani seperti telur dan daging ayam, kebutuhannya mencapai 160-200 kilogram per hari.

Dalam satu kecamatan, jumlah SPPG bisa berkisar antara 6 hingga 24 unit. Artinya, potensi perputaran bahan pangan menjadi signifikan.

"Sementara satu kecamatan di sini bisa memiliki 6-24 SPPG. Maka perputaran ekonominya luar biasa. Asumsikan ada 10 SPPG saja, maka setiap hari butuh 1-1,6 ton sayur, dan 1,6-2 ton telur atau daging ayam," terangnya.

Baca juga : Banggar DPR: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp223,5 Triliun Masuk Pos Pendidikan

Menurut Yudha, pasokan tersebut dipenuhi oleh beberapa penyedia barang di tiap SPPG, dengan sistem pembayaran cepat.

"Rata-rata ada 4-6 supplier tiap SPPG. Skema pembayaran langsung, barang datang H+1 uang masuk ke rekening supplier," jelasnya.

Selain menyerap hasil pertanian dan peternakan warga, program ini juga melibatkan tenaga dari lingkungan sekitar. Ia menegaskan keterlibatan warga menjadi bagian dari skema operasional dapur MBG.

"Untuk relawan itu wajib 70% warga sekitar," pungkasnya. (E-4)