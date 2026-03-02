Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Lazismu Salurkan Rp17 M pada 22 Majelis, Lembaga, dan Ortom Muhammadiyah

Media Indonesia
02/3/2026 19:41
Lazismu Salurkan Rp17 M pada 22 Majelis, Lembaga, dan Ortom Muhammadiyah
Penyaluran Rp 17 Miliar Lazismu kepada 22 Majelis, Lembaga, dan Ortom Muhammadiyah.(Dok. Lazismu)

LEMBAGA Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) tingkat pusat secara resmi melakukan pentasarufan (penyaluran) dana kepada Majelis, Lembaga, dan Organisasi Otonom (Ortom) di lingkungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Penyerahan dana ini dilangsungkan dalam rangkaian agenda Pengkajian Ramadan 1447 H yang bertempat di Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Rabu (25/2).

Ketua Badan Pengurus Lazismu Pusat, Ahmad Imam Mujadid Rais, menyebutkan bahwa penyaluran dana ini merupakan bentuk dukungan nyata Lazismu terhadap penguatan program-program persyarikatan.

"Dana yang diberikan senilai Rp17.076.983.042 untuk majelis, lembaga, dan ortom, dengan nominal yang berbeda-beda berdasarkan program dari masing-masing lembaga," ungkap Ahmad Imam Mujadid Rais.

Sebelum disalurkan, seluruh dana tersebut telah melalui tahapan screening (penyaringan) dan asesmen yang ketat oleh jajaran Direksi dan Badan Pengurus Lazismu. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa alokasi dan pemanfaatan dana benar-benar sesuai dengan golongan penerima zakat (asnaf) serta mematuhi seluruh ketentuan syariat Islam.

Lebih lanjut, Rais menegaskan harapannya terkait pendistribusian dana ini. Ia berharap penyaluran dana tersebut tidak hanya melancarkan program masing-masing lembaga, tetapi juga dapat memperkuat ekosistem filantropi Islam secara menyeluruh di tubuh Persyarikatan Muhammadiyah.

Kegiatan serah terima ini dihadiri langsung oleh perwakilan dari 22 Majelis, Lembaga, dan Ortom (MLO) penerima manfaat. 

Daftar lengkap 22 MLO 

  1. Majelis Lingkungan Hidup
  2. Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial
  3. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian & Pengembangan
  4. Majelis Pustaka dan Informasi
  5. Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani
  6. Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia
  7. Majelis Pembina Kesehatan Umum
  8. Majelis Tarjih dan Tajdid
  9. Majelis Tabligh
  10. Majelis Pemberdayaan Masyarakat
  11. Lembaga Resiliensi Bencana
  12. Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional
  13. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
  14. Lembaga Pengembangan Cabang/Ranting dan Pembinaan Masjid
  15. Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halalan Thayyiban
  16. Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi
  17. Lembaga Dakwah Komunitas
  18. Lembaga Seni Budaya
  19. Hizbul Wathan
  20. Ikatan Pelajar Muhammadiyah
  21. Nasyiatul Aisyiyah
  22. Muhammadiyah Scholarship Agency

Dengan tersalurkannya dana ini, Lazismu berkomitmen untuk terus menjadi jembatan kebaikan yang profesional, transparan, dan akuntabel demi kemaslahatan umat dan bangsa. (H-3)



Editor : Putri Rosmalia
