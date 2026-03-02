Lazismu Salurkan Rp17 M pada 22 Majelis, Lembaga, dan Ortom Muhammadiyah

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
LEMBAGA Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) tingkat pusat secara resmi melakukan pentasarufan (penyaluran) dana kepada Majelis, Lembaga, dan Organisasi Otonom (Ortom) di lingkungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Penyerahan dana ini dilangsungkan dalam rangkaian agenda Pengkajian Ramadan 1447 H yang bertempat di Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Rabu (25/2).
Ketua Badan Pengurus Lazismu Pusat, Ahmad Imam Mujadid Rais, menyebutkan bahwa penyaluran dana ini merupakan bentuk dukungan nyata Lazismu terhadap penguatan program-program persyarikatan.
"Dana yang diberikan senilai Rp17.076.983.042 untuk majelis, lembaga, dan ortom, dengan nominal yang berbeda-beda berdasarkan program dari masing-masing lembaga," ungkap Ahmad Imam Mujadid Rais.
Sebelum disalurkan, seluruh dana tersebut telah melalui tahapan screening (penyaringan) dan asesmen yang ketat oleh jajaran Direksi dan Badan Pengurus Lazismu. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa alokasi dan pemanfaatan dana benar-benar sesuai dengan golongan penerima zakat (asnaf) serta mematuhi seluruh ketentuan syariat Islam.
Lebih lanjut, Rais menegaskan harapannya terkait pendistribusian dana ini. Ia berharap penyaluran dana tersebut tidak hanya melancarkan program masing-masing lembaga, tetapi juga dapat memperkuat ekosistem filantropi Islam secara menyeluruh di tubuh Persyarikatan Muhammadiyah.
Kegiatan serah terima ini dihadiri langsung oleh perwakilan dari 22 Majelis, Lembaga, dan Ortom (MLO) penerima manfaat.
Dengan tersalurkannya dana ini, Lazismu berkomitmen untuk terus menjadi jembatan kebaikan yang profesional, transparan, dan akuntabel demi kemaslahatan umat dan bangsa. (H-3)
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah menyampaikan tujuh poin sikap Muhammadiyah mencermati perkembangan Kawasan Timur Tengah akhir-akhir ini, salah satunya mengecam serangan AS ke Iran
Membaca Al-Quran akan memberikan pengaruh spiritual lebih dalam apabila dilakukan dengan tartil, sesuai perintah dalam Al-Muzammil ayat 4.
Ramadan tidak hanya menjadi momentum peningkatan ibadah secara individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dalam memperkuat kerukunan dan persatuan.
Saat ini setiap tahunnya hanya sekitar 1 juta dari 9 juta lebih siswa SMA yang lulus berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN).
Sekjen PSI sekaligus Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan ajaran Islam memiliki landasan teologis kuat untuk menjaga lingkungan dan hutan dalam perspektif ekoteologi.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mendistribusikan bantuan berupa tangan prostetik bagi penyandang disabilitas di wilayah Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan beras zakat fitrah bagi warga terdampak banjir rob di pesisir Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Secara nasional, pengelolaan zakat sepanjang 2025 tercatat mampu mengentaskan 302.994 jiwa dari kemiskinan.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta dana zakat yang dihimpun melalui BAZNAS (Bazis) DKI Jakarta bisa disalurkan kepada warga yang membutuhkan.
Inisiatif ini merupakan langkah konkret untuk mengonversi semangat keguyuban antarumat beragama menjadi aksi nyata dalam mengelola isu-isu kemanusiaan di Indonesia secara kolaboratif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved