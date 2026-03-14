Baznas Distribusikan 74.228 Porsi Hidangan Berbuka Puasa untuk Warga Palestina

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
BADAN Amal Nasional Indonesia (Baznas) kembali menyalurkan bantuan hidangan berbuka puasa di tengah situasi darurat yang masih berlangsung di Palestina. Sebanyak 74.228 porsi makanan (hot meals) didistribusikan di kamp-kamp pengungsi Gaza selama bulan Ramadan.
Bantuan hidangan berbuka tersebut didistribusikan di sejumlah wilayah di Jalur Gaza, yaitu Khan Yunis, Deir al-Balah, Al Mawasi, Al Musaddar, dan Al Buraij. Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan menjangkau tenda-tenda pengungsian serta masyarakat terdampak krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.
Deputi II Baznas RI, Imdadun Rahmat, mengatakan, pendistribusian makanan kepada warga Palestina merupakan agenda tahunan Baznas di bulan Ramadan. Tujuannya agar kebutuhan mereka di bulan Ramadan tetap terpenuhi.
"Kami berharap melalui program ini, warga Gaza dapat merasakan kehangatan dan kenyamanan di bulan Ramadan saat menyantap makanan berbuka puasa yang masih hangat,” kata Imdadun dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/3).
Ia melanjutkan, Baznas berkomitmen untuk terus membantu masyarakat yang terdampak konflik dan bencana, termasuk di Palestina. Bantuan ini merupakan bagian dari upaya Baznas RI untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah mempercayakan bantuan kemanusiaannya melalui Baznas. Kami pastikan bantuan ini didistribusikan secara tepat sasaran,” ucapnya.
“InsyaAllah ini akan memberikan keberkahan untuk kita semua dan Baznas mewakili masyarakat Indonesia akan terus hadir untuk memberikan kebahagiaan di masa-masa sulit. Kami ingin mereka merasakan bahwa mereka tidak sendiri,” ucap Imdadun.
Selama Ramadan 1447 H, Baznas juga turut menghadirkan program bantuan untuk Palestina lainnya, antara lain paket makanan (food packages), layanan kesehatan, penyediaan air bersih, pakaian, tenda permukiman dan tenda rumah, selimut, tenda masjid, hingga tenda kelas bagi anak-anak di wilayah terdampak konflik.(H-2)
Program ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih bagi 5.000 warga Palestina yang kekurangan akses air.
Distribusi paket pangan di sejumlah wilayah di Palestina ini memerlukan koordinasi yang sangat detail mengingat sensitivitas wilayah tersebut.
Presiden bersama Wakil Presiden dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih melakukan pembayaran zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Cari lembaga zakat fitrah terpercaya? Simak daftar terbaru Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi berizin Kemenag 2026 untuk penyaluran zakat yang aman.
Bingung setor zakat fitrah ke mana? Simak panduan lengkap tempat penyaluran zakat fitrah yang sah, mulai dari BAZNAS, LAZ, hingga masjid terdekat.
Tantangan bangsa saat ini tidak hanya datang dari persoalan ekonomi dan geopolitik, tetapi juga dari maraknya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian di ruang publik.
Kegiatan yang berlangsung di aula Kantah Tangsel tersebut guna mempererat silaturahmi dan memperkenalkan jajaran baru Kantah Tangsel.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan peran sosial di tengah masyarakat.
Hotel Ciputra Jakarta menggelar kegiatan CSR Ramadan bersama anak-anak Yayasan Pelopor Kepedulian dengan fashion show, marawis, ceramah, dan buka puasa bersama.
Pemilihan asupan yang tepat, terutama buah-buahan, menjadi faktor penentu agar tubuh kembali bugar dan tetap sehat sepanjang bulan Ramadan.
