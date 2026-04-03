Baznas bersama BCA Sekuritas Beri Santunan untuk Anak Yatim

BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) RI bersama BCA Sekuritas menyalurkan bantuan untuk puluhan anak yatim di Panti Asuhan Al Muanah Paskam.

Direktur Pendayagunaan dan Layanan UPZ dan CSR Baznas RI, Eka Budhi Sulistyo, berharap agar bantuan yang diberikan menjadi pembuka pintu keberkahan bagi jajaran direksi serta seluruh karyawan BCA Sekuritas yang telah menunjukkan kepedulian nyata. Melalui sinergi ini diharapkan hubungan antara lembaga zakat dan sektor swasta semakin kuat dalam memberikan manfaat untuk masyarakat membutuhkan.

"Terima kasih banyak dan juga buat adik-adik mohon untuk didoakan para direktur kita semoga bisa menjadi jalan bagi keberkahan buat kita semua. Terima kasih banyak dari kami, kita mohon sampaikan salam kita kepada yang lainnya," ujar Eka Budhi dilansir dari keterangan resmi, Jumat (3/4).

Secara terpisah, Sekretaris Utama (Sestama) Baznas RI, Subhan Cholid, mengatakan kegiatan ini sekaligus mempertegas komitmen BCA Sekuritas dalam menjalankan fungsi tanggung jawab sosialnya di masyarakat.

"Ini tentunya sebuah hal yang sangat baik ketika BCA Sekuritas berbagi kasih dengan adik-adik dan semoga ini menjadi satu lanjutan tali kasih yang akan terus-menerus menguat, kemudian membuat hati kita bertaut untuk saling mendoakan," jelas Subhan Cholid.

Sementara itu, Head of Corsec, Corcom & Legal BCA Sekuritas, Fenny Susanti, mengaku sangat bersyukur dan menganggap kesempatan untuk berbagi kasih bersama anak-anak yatim sebagai sebuah anugerah luar biasa yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masa depan para penerima bantuan. Ia juga memberikan pesan motivasi agar para siswa tetap optimistis dan tidak berkecil hati dalam menjalani kehidupan karena setiap ketetapan Tuhan merupakan anugerah yang patut disyukuri.

"Sebenarnya ini merupakan anugerah yang luar biasa yang bisa diberikan kepada BCA Sekuritas, diberikan kesempatan untuk bisa berbagi kasih kepada adik-adik sekalian. Semoga apa yang kita berikan menjadi bagian yang sangat berarti buat masa depan adik-adik sekalian," tutur Fenny.

Dia juga memberikan apresiasi kepada Baznas RI yang telah memfasilitasi proses penyaluran bantuan sehingga amanah dari BCA Sekuritas dapat tersampaikan dengan baik kepada yang sangat membutuhkan.

"Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Baznas juga yang telah memfasilitasi kami untuk bisa menyalurkan kasih kami kepada adik-adik kami yang tercinta. Itu saja yang bisa kami sampaikan dan sekali lagi terima kasih Pak Budi, terima kasih tim Baznas yang sudah mewakili kami," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pengurus Panti Asuhan Al Muanah Paskam, Umi Rahmawati menyampaikan apresiasi mendalam kepada BCA Sekuritas dan Baznas RI atas terselenggaranya kegiatan santunan yatim yang dinilai sangat istimewa karena dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Pihak yayasan merasa terharu dan bangga karena para donatur masih terus mengingat serta peduli terhadap anak-anak binaan mereka.

"Kami sangat bersyukur, kami sangat terharu, sekaligus kami juga bangga. Biasanya kegiatan santunan ini sering dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Nah, ini berkahnya sangat luar biasa setelah Ramadan masih ada santunan. Alhamdulillah, barakallah, terima kasih masih ingat dengan binaan-binaan kami khususnya yatim binaan Yayasan Al Muanah Paskam," ujar Umi. (H-2)