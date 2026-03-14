Baznas Distribusikan 200.000 Liter Air Bersih di Palestina

BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) RI bersama KitaBisa telah mendistribusikan 200.000 liter air bersih di wilayah Zeitoun dan Tel al-Hawa, Kota Gaza. Program ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih bagi 5.000 warga Palestina yang kekurangan akses air.
Deputi II Baznas RI, Imdadun Rahmat, mengatakan akses terhadap air bersih merupakan hak asasi setiap orang. Oleh karena itu, Imdadun berharap penyaluran ini dapat meringankan beban harian warga yang kerap mengalami kelangkaan air bersih.
“Penyaluran ini semoga bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat Palestina terhadap air bersih, terutama di kawasan pemukiman yang kekurangan akses air,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/3).
Imdadun menjelaskan, dampak genosida terhadap masyarakat Palestina sangat luar biasa. Tidak hanya menghanguskan tanah Palestina, tetapi juga menghancurkan infrastruktur serta fasilitas air dan sanitasi di sana.
“Karena itu, mereka sangat membutuhkan air bersih, khususnya di Jalur Gaza dan wilayah pengungsian yang mengalami kelangkaan akses,” jelasnya.
Setiap kali truk-truk tangki air bersih datang, kata dia, menjadi pemandangan yang lumrah ketika warga Gaza mengantre air berjam-jam untuk mendapatkan satu atau dua jerigen berisi penuh air bersih.
“Melalui program Distribusi Air Bersih untuk Palestina, Baznas mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama membantu meningkatkan kualitas hidup saudara-saudara kita yang berjuang di tengah keterbatasan,” ungkapnya.
Program distribusi air bersih ini merupakan salah satu kerja sama antara Baznas dan KitaBisa dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Imdadun berharap program ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat kepada lebih banyak orang lagi.
Imdadun juga mengucapkan terima kasih kepada para muzaki yang telah memercayakan zakat, infak dan sedekah (ZIS) melalui Baznas RI. Baznas berkomitmen menyalurkan setiap rupiah dengan amanah, transparan dan tepat sasaran sebagaimana prinsip 3A, aman regulasi, aman NKRI. dan aman syar'i. (H-2)
