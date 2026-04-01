UNRWA Desak Investigasi Pembunuhan 390 Staf PBB di Jalur Gaza

“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
BADAN Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) secara resmi menyerukan pembentukan komisi penyelidikan tingkat tinggi untuk mengusut tewasnya ratusan pekerja kemanusiaan selama konflik bersenjata di Jalur Gaza. Hingga April 2026, tercatat sebanyak 390 staf PBB telah gugur dalam menjalankan tugas di wilayah konflik tersebut.
Seruan ini disampaikan oleh Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, dalam konferensi pers di Jenewa pada Selasa (31/3). Lazzarini, yang masa jabatannya berakhir tepat pada akhir Maret 2026, menegaskan pentingnya akuntabilitas internasional atas hilangnya nyawa para pekerja kemanusiaan.
Lazzarini mengusulkan agar PBB segera membentuk panel ahli independen guna melakukan investigasi mendalam terhadap setiap kasus kematian staf UNRWA. Menurutnya, langkah ini krusial untuk menjaga integritas organisasi internasional dan melindungi hak-hak pekerja di zona perang.
"Saya percaya kita perlu membentuk komisi, sebuah panel ahli tingkat tinggi, untuk menyelidiki pembunuhan staf kita," tegas Lazzarini. Isu ini dilaporkan telah diangkat secara resmi oleh kantor Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dalam dialog dengan negara-negara anggota PBB di New York.
Lazzarini mengungkapkan bahwa alasan utama belum dimulai penyelidikan formal hingga saat ini adalah intensitas konflik yang masih berlangsung. Meskipun terdapat berbagai upaya gencatan senjata, serangan di wilayah Jalur Gaza dilaporkan masih terus terjadi.
Selain ancaman fisik, UNRWA kini berada di ambang penutupan akibat krisis pendanaan yang akut. Upaya sistematis untuk melemahkan lembaga ini dianggap mengancam perlindungan hak-hak dasar rakyat Palestina di pengungsian.
Situasi UNRWA semakin terjepit setelah berlaku undang-undang Israel pada Januari 2025 yang melarang aktivitas badan PBB tersebut di wilayah hukum mereka. Otoritas Israel mendasarkan larangan ini pada tuduhan keterlibatan sejumlah oknum karyawan dalam serangan 7 Oktober 2023.
Namun, pihak UNRWA dan komunitas internasional terus menyoroti bahwa pelarangan ini berdampak fatal terhadap distribusi bantuan pangan, medis, dan pendidikan bagi jutaan pengungsi Palestina yang bergantung sepenuhnya pada lembaga tersebut.
1. Mengapa UNRWA meminta investigasi sekarang?
Karena jumlah korban jiwa dari staf PBB mencapai angka rekor (390 orang) dan diperlukan akuntabilitas hukum internasional untuk melindungi pekerja kemanusiaan di masa depan.
2. Apa dampak pelarangan UNRWA oleh Israel?
Pelarangan yang berlaku sejak Januari 2025 menghambat operasional bantuan di lapangan, memperburuk krisis kelaparan, dan membatasi akses kesehatan bagi warga sipil di Gaza.
3. Siapa yang akan memimpin investigasi ini?
Lazzarini mengusulkan panel ahli tingkat tinggi yang independen, yang dikoordinasikan di bawah kantor Sekretaris Jenderal PBB di New York. (Sputnik-OANA/Ant/I-2)
PM Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi memberikan jaminan untuk memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan Malaysia kepada masyarakat Gaza.
Belanda dan Islandia resmi bergabung dengan Afrika Selatan dalam gugatan dugaan genosida Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) per Maret 2026.
Peringatan tahun ini juga diwarnai suasana duka mendalam menyusul kabar gugurnya Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei.
Menlu Tiongkok Wang Yi tegaskan hak Palestina terbebas dari perang & kritik dominasi Board of Peace (BoP) di Gaza. Simak pernyataan lengkapnya di sini.
KSrelief Arab Saudi resmikan dapur pusat di Gaza untuk sediakan 24.000 makanan harian selama Ramadan bagi pengungsi di Deir Al-Balah dan Al-Qarara.
SETIAP konflik pada akhirnya bisa dirundingkan, kecuali konflik yang mengatasnamakan Tuhan.
Knesset sahkan UU hukuman mati gantung khusus warga Palestina di Tepi Barat. Kebijakan ini memicu kecaman dunia internasional dan dituding sebagai praktik apartheid.
PASUKAN Israel menewaskan dua warga Palestina dalam insiden terpisah di Tepi Barat yang diduduki pada Senin (30/3). Ini dikatakan Kementerian Kesehatan Palestina dan militer Israel.
Komandan Hamas diculik di Gaza City, picu operasi pencarian. Di Tepi Barat, militer Israel tembak mati pemuda Palestina saat penggerebekan di Hebron.
KEPOLISIAN Israel mencegah Patriark Latin Jerusalem, Kardinal Pierbattista Pizzaballa, untuk memasuki Gereja Makam Suci guna merayakan Misa Minggu Palma.
