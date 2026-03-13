Belanda dan Islandia Gabung Afrika Selatan Gugat Genosida Israel di ICJ

LANGKAH hukum terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait dugaan genosida di Jalur Gaza semakin mendapat dukungan internasional. Terbaru, Belanda dan Islandia secara resmi menyatakan bergabung dengan Afrika Selatan dalam gugatan tersebut.
Berdasarkan pernyataan resmi dari Mahkamah Internasional pada Kamis (12/3/2026), Belanda telah mendaftarkan deklarasi intervensi dalam kasus bertajuk Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (Afrika Selatan vs Israel) ke Panitera Mahkamah.
Belanda mengajukan permohonan tersebut pada Rabu, 11 Maret 2026, dengan merujuk pada Pasal 63 Statuta Mahkamah. Langkah ini memungkinkan negara pihak dalam satu konvensi--dalam hal ini Konvensi Genosida--untuk memberikan interpretasi hukum atas ketentuan yang sedang diperdebatkan di pengadilan.
Pada hari yang sama, Islandia juga mengambil langkah serupa dengan mengajukan permohonan resmi untuk bergabung dalam proses hukum yang tengah berlangsung di Den Haag tersebut. Kehadiran Belanda dan Islandia menambah daftar panjang negara yang mendukung penyelidikan menyeluruh terhadap tindakan militer Israel.
Gugatan ini pertama kali dilayangkan oleh Afrika Selatan pada Desember 2023, yang menuding Israel melakukan tindakan genosida di Jalur Gaza. Sejak saat itu, ICJ telah mengeluarkan beberapa perintah penting:
Selain proses di Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyasar negara, tekanan hukum individu juga datang dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pada November 2024, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.
Bergabungnya negara-negara Eropa seperti Belanda dan Islandia dalam gugatan di ICJ menandai penguatan opini hukum global bahwa situasi di Gaza memerlukan intervensi yudisial internasional yang serius dan transparan. (Sputnik/RIA Novosti/Ant/I-2)
