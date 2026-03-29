Anwar Ibrahim: Mesir Jamin Fasilitasi Bantuan Malaysia Masuk Gaza

Warga Gaza.

PERDANA Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan Mesir melalui Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi memberikan jaminan untuk memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan Malaysia kepada masyarakat Gaza.

"Alhamdulillah, Presiden El-Sisi memberikan jaminan dan komitmen yang jelas untuk memastikan akses ini dipermudah, sehingga bantuan dapat segera disalurkan kepada lebih dari 100.000 penduduk Gaza yang sangat membutuhkan," kata Anwar Ibrahim dalam keterangan yang dikutip, di Kuala Lumpur, Minggu (29/3).

Anwar menyatakan dalam interaksinya dengan Presiden El-Sisi beberapa waktu lalu melalui telepon, dia memohon kerja sama Mesir untuk mempermudah penyaluran 374 ton bantuan kemanusiaan Malaysia kepada rakyat Gaza melalui pintu perbatasan Rafah mulai April ini.

Malaysia, kata Anwar, tidak akan pernah tunduk pada segala bentuk hambatan, khususnya dari rezim Zionis Israel yang terus menghalangi upaya kemanusiaan.

Dia menegaskan, di saat dunia diuji oleh ketidakpedulian dan kemunafikan, Malaysia akan terus berdiri sebagai suara yang berprinsip dan bermartabat, membela hak mereka yang tertindas.

"Mohon doa agar segala urusan dipermudah dan bantuan ini dapat sampai dengan selamat kepada saudara-saudara kita di Gaza, insya Allah," kata Anwar. (Ant/I-2)