Milisi Houthi Yaman Resmi Ikut Perang, Luncurkan Rudal Balistik ke Israel

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
KELOMPOK milisi Houthi di Yaman yang didukung Iran resmi menyatakan keterlibatannya dalam perang setelah meluncurkan serangan rudal balistik ke wilayah selatan Israel pada Sabtu (28/3) dini hari. Serangan ini menandai pertama kalinya Israel menghadapi ancaman militer langsung dari wilayah Yaman sejak konflik pecah.
Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengonfirmasi bahwa rudal tersebut berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara sebelum mencapai sasaran. Hingga berita ini diturunkan, tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun luka-luka akibat insiden tersebut.
Sirene peringatan dilaporkan meraung di sekitar wilayah Beer Sheba dan area dekat pusat penelitian nuklir utama Israel untuk ketiga kalinya sejak Jumat malam. Situasi ini terjadi di tengah gelombang serangan rudal dan drone yang juga diluncurkan oleh Iran dan Hizbullah ke wilayah Israel secara bersamaan.
Juru bicara militer Houthi, Brigjen Yahya Saree, sebelumnya telah memberikan pernyataan resmi terkait kesiapan pasukannya untuk melakukan intervensi militer langsung. Saree menegaskan bahwa Houthi akan bertindak jika eskalasi terhadap Iran dan 'poros perlawanan' terus berlanjut.
"Kami menegaskan bahwa jari-jari kami berada di atas pelatuk untuk intervensi militer langsung," tegas Saree dalam pernyataan yang dirilis sesaat sebelum serangan terjadi.
Houthi, yang menguasai ibu kota Yaman, Sanaa, sejak 2014, kini menjadi aktor baru yang memperluas front pertempuran melawan Israel dalam aliansi yang dipimpin oleh Teheran. (The Times of Israel/The Mainichi/B-3)
