8 Tank Merkava Israel Hancur oleh Serangan Hizbullah

Militer Israel (IDF) memulai operasi darat terbatas di Libanon Selatan guna melumpuhkan infrastruktur Hizbullah.((AFP))

PIHAK Hizbullah menyebut mereka menghancurkan delapan tank Merkava Israel di Desa Taybeh di Libanon selatan, Rabu (25/3), saat bentrokan dengan pasukan Israel di sepanjang perbatasan.

Hizbullah kemudian melaporkan bahwa pihaknya menargetkan pasukan yang ditugaskan untuk mengevakuasi kendaraan yang hancur dan mengangkut korban luka, dengan melepaskan rentetan roket dan serangan artileri.

Sebelumnya pada hari yang sama, Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem menyampaikan bahwa kelompok itu akan melanjutkan apa yang dia gambarkan sebagai "pertempuran defensif" melawan Israel.

Dia juga menyerukan persatuan nasional dan menolak seruan pelucutan senjata di tengah permusuhan yang sedang berlangsung.

Hizbullah memasuki konfrontasi dengan Israel sejak 2 Maret dengan menembakkan roket dari Libanon selatan, untuk pertama kalinya sejak penerapan gencatan senjata pada 27 November 2024. Hal itu mendorong Israel untuk melancarkan kampanye militer intensif yang menargetkan beberapa area di seluruh Libanon. (Ant/P-3)